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星网约车椅背贴「华人请讲华语」惹议

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更新时间：09:23 2026-04-11 HKT
发布时间：09:23 2026-04-11 HKT

新加坡31岁的营销员沈孅与丈夫乘坐Grab网约车时，发现司机座椅背贴着标语「华人请讲华语，我不对华人说英语，抱歉！」沈孅上车主动向司机打招呼却未获回应，更在车上用英语与丈夫交谈时，司机故意调高车上电台音量，让她非常气愤。沈孅之后将其经历拍片上载TikTok，引起广泛关注。

《联合早报》报道，沈女士本身是华泰混血儿，丈夫是土生华人，却自小以英语及广东话沟通，不懂中文。她丈夫明白标语意思后反问「那我到底算不算华人？」令她不知如何回答。沈女士已向Grab反应此事，Grab表示暂停涉事司机接单，要求移除标语并接受辅导。许多网友不满司机行为，也有部分网友认为司机仅是表达个人立场，华人本来就该会说华语。

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