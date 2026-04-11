美伊停火谈判 | 美军续增兵中东 特朗普：霍尔木兹海峡将「很快」开放

美国《华尔街日报》报道，美国和伊朗周六在巴基斯坦首都伊斯兰堡开始谈判之际，美军继续向中东地区部署战机和部队，为后续可能的军事行动做准备。美国总统特朗普较早前接受《纽约邮报》电话访问时表示，与伊朗的会谈结果将在24小时内明朗，并威胁称美国军舰正在重新准备弹药和武器，如果最终无法达成协议，美军将恢复对伊朗的军事行动。

特朗普又强调，无论「有无伊朗的合作」，霍尔木兹海峡都将「很快」开放，并表明美方谈判代表团的首要任务是确保伊朗无法拥有核武器。

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特朗普强调，无论「有无伊朗的合作」，霍尔木兹海峡都将「很快」开放。美联社

特朗普表明，绝不允许伊朗拥有核武器。美联社

美伊准备讨论的协议将会涵盖霍尔木兹海峡通航。路透社

特朗普指除了霍尔木兹海峡，伊朗已经「没有其他筹码」。路透社

若无法达协议 将恢复军事行动

特朗普周五（10日）下午在马里兰州安德鲁斯联合基地登机前对媒体说，美伊准备讨论的协议将会涵盖霍尔木兹海峡通航，他相信这条航道「很快」就会恢复畅通。他说：「我认为进展会相当迅速。即使不是这样，我们也能通过某种方式将其解决。」

他也表示其他国家会提供协助，但未点名任何国家。他说：「其他国家使用这条海峡，因此我们确实有其他国家出面，他们会协助。这并不容易，我会这么说，但我们相当快会让那里开放。」

特朗普还重申，霍尔木兹海峡是国际水域，他不会允许伊朗对霍尔木兹海峡收取通行费。

绝不允许伊朗拥有核武器

谈及即将举行的美伊谈判，特朗普说：「绝不允许（伊朗）拥有核武器。这占据了协议内容的99%。」他祝愿率领美国谈判代表团的副总统万斯「好运」，并称后者「正面临一件大事」。

当天早些时候，特朗普在其社交平台Truth Social发文称，除了霍尔木兹海峡，伊朗已经「没有其他筹码」。他说：「伊朗人似乎没有意识到，他们根本没有任何筹码，除了以国际航道来短期勒索全世界。他们今天之所以还存在，唯一原因就是为了谈判！」

指伊朗除掌控霍峡外「毫无筹码」

与此同时，《华尔街日报》引述飞行追踪数据和美国官员报道，多架美军战斗机和攻击机已于近期抵达中东，预计来自美国陆军第82空降师的1500至2000名士兵今后数日内也将抵达。同时，数千名海军水兵和海军陆战队员正在前往该地区途中。

另据美国海军官员透露，3月底从维珍尼亚州出发的「布殊号」航空母舰及其护航舰艇，目前正航行在大西洋海域；3月中旬从加州出发的「拳师号」两栖攻击舰及其护航舰艇编队，搭载著第11海军陆战队远征队，正航行在太平洋海域。这些舰船可能需要一周以上时间才能抵达中东。