伊朗局势｜特朗普称会谈将在24小时内明朗 伊朗：须先停止袭击黎巴嫩｜持续更新
更新时间：01:27 2026-04-11 HKT
发布时间：01:27 2026-04-11 HKT
发布时间：01:27 2026-04-11 HKT
中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。
伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜美伊和谈前夕巴基斯坦逾万警戒备 特朗普警告勿向霍峡船只征收通行费）
行动代号「史诗怒火」
4月11日最新消息：
过去24小时仅4艘船获准通过霍峡
01：11
伊朗官媒伊斯兰共和国广播电视台周五（10日）在其社交平台长号报道指，过去24小时，只有4艘船通过霍尔木兹海峡，包括一艘伊朗油轮和一艘俄罗斯油轮。
00：58
黎巴嫩国家安全总局周五（10日）表示，以色列当天空袭黎南部城市纳巴提耶政府大楼，造成13名安全人员死亡。
黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩发表声明谴责以方袭击，呼吁国际社会采取行动，制止以色列的袭击行为。
00：13
伊朗外长阿拉格齐表示，美国必须履行承诺，将黎巴嫩纳入停火协议。
伊朗议会议长卡利巴夫亦称，美国在开始谈判前，必须停止以色列对黎巴嫩的攻击，以及解冻伊朗的资产。
00：02
特朗普：与伊朗的会谈将在24小时内明朗
美国总统特朗普10日接受《纽约邮报》采访表示，与伊朗的会谈结果将在24小时内明朗；若和平谈判失败，美国军舰正在补充「最好的弹药」，以恢复对伊朗的打击。
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