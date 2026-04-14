伊朗局势｜特朗普：或两天内重启谈判 伊朗称美以袭击造成逾3000平民死｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜美伊和谈前夕巴基斯坦逾万警戒备 特朗普警告勿向霍峡船只征收通行费）

行动代号「史诗怒火」

4月15日最新消息：

特朗普：伊朗问题谈判或在未来两天内重启

00：02

《纽约邮报》报道，特朗普在接受采访时表示，伊朗问题谈判可能在未来两天内在巴基斯坦重启。他说：「你们真的应该待在那里，因为未来两天可能会发生一些事情，我们更倾向于去那里。」

特朗普在访问中又称赞巴基斯坦陆军参谋长阿西姆·穆尼尔，指他在谈判中「做得非常出色」。特朗普说：「他非常出色，因此我们很有可能会再次回到那里。」

4月14日最新消息：

14：12

自美军周一开始封锁进出伊朗港口的海上交通以来，超过15艘美国军舰已到位支持此次行动，当中包括1艘航空母舰以及11艘驱逐舰。另外，《华尔街日报》引述2名美国官员报道，「布殊号」航空母舰目前正在非洲近海航行，前往中东参加伊朗战事，意味「布殊号」将同「林肯号」航母、「福特号」航母战斗群在中东形成3航母部署态势。

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13：28

美联社引述消息人士透露，美国与伊朗正推进第2轮谈判，最快可能于16日（周四）举行。双方目前正讨论再次由巴基斯坦首都伊斯兰堡主办，瑞士日内瓦也被列为可能选项。俄新社亦引述美国《大西洋》月刊记者在社交媒体的消息报道，美伊下一轮直接谈判可能于16日在伊斯兰堡举行。

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09：58

美国《纽约时报》引述1名美国官员和2名伊朗高层官员披露，美国和伊朗在巴基斯坦伊斯兰堡举行停火谈判期间，美方要求伊朗暂停铀浓缩活动20年，但伊朗方面周一（13日）作出正式回应，表示其最多只能同意暂停5年。而美国总统特朗普已拒绝伊方的5年期限提议。

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06:30

美国副总统万斯周一在接受福斯新闻采访时表示，美伊谈判取得了重大进展。当被问及是否会有更多谈判时，万斯表示，现在主动权在伊朗手中。

相关报道: 伊朗局势万斯称美伊谈判取得重大进展 第二轮谈判取决于伊朗

05:54

新华社引述伊朗向国际海事组织法律委员会提交的文件指，美国及以色列对伊朗发动的军事打击，造成逾3000平民死，39艘商船沉、110渔船被毁。

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05:22

美国总统特朗普在社交平台Truth Social发文，点名指责《纽约时报》散播「假新闻」，并要求对方为其报道「道歉」。特朗普表示，对仍然阅读《纽约时报》的读者感到遗憾，并声称伊朗在军事及其他方面已经「被彻底摧毁」，但部分媒体却描绘成伊朗「正在胜出或表现良好」，形容有关说法并不属实。

他又指责《纽约时报》为「腐败媒体机构」，批评对方散播「谎言」，并声称这些报道损害其本人、支持者以及国家利益，质问媒体「是否还有羞耻心及基本良知」。

02:20

黎巴嫩总统奥恩表示，希望黎巴嫩、美国及以色列代表在华盛顿举行的会谈中，能推动达成停火安排，并为结束黎以冲突及稳定南部局势铺路。不过，真主党领袖纳卡西姆强烈反对与以色列展开谈判，形容有关尝试「徒劳无功」，强调真主党将继续抵抗以色列的侵略。

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01:10

美国总统特朗普周一（13日）在白宫向记者表示，伊朗已主动联络美方，并称对方「非常希望」达成协议。他又指，在处理与伊朗的紧张关系后，或「顺道」到古巴。

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00:00

美国总统唐纳德·特朗普周一（13日）表示，不会就早前批评良十四世的言论致歉，并同时为早前在社交平台发布的人工智能生成图像作出解释。该图像被指将其塑造成类似耶稣的形象，引发宗教界及舆论争议。

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4月13日最新消息：

22:45

特朗普在 Truth Social发表新帖称，如果伊朗「攻击舰」靠近美国海军封锁线，将「使用与打击海上毒贩相同的手段」将其「消灭」。

美伊两国周末在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的谈判陷僵局，未能达成协议。巴基斯坦总理谢里夫表示，解决冲突的努力仍在进行中。他向内阁表示：「停火仍在维持，就在我讲话的同时，我们正在全力以赴解决悬而未决的问题。」

22:30

中共中央政治局委员兼外长王毅周一（13日）与达尔通电话，就中东局势及美国与伊朗接触进展交换意见。王毅表示，目前停火局面十分脆弱，地区局势处于关键转折阶段。当务之急是全力避免战端重启，保持来之不易停火动能。

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21:25

美国军方表示，将从美国东部时间周一上午10时起（本港周一晚上10时起）封锁所有进出霍尔木兹海峡伊朗港口的船只。伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）誓言对中东港口报复。

美航母、驱逐舰现身阿曼湾附近

据英国广播公司（BBC）报道，卫星图像显示，美国「亚伯拉罕林肯号」航空母舰目前位于阿曼湾东缘，距离伊朗海岸以南约200公里，是自战争爆发以来，这艘核动力军舰被观测到距离海湾最近的一次。

影像中还可以看到附近另外两艘军舰，其尺寸和形状与美国海军导弹驱逐舰相符，可能是「林肯号」航空母舰打击群的一部分。

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15:40

伊朗军方斥美国封锁海湾港口「海盗行为」

据伊朗国家广播电视台（IRIB）报道，伊朗武装部队联合司令部表示，阿拉伯湾和阿曼海的港口「要么对所有人开放，要么对所有人关闭」。

军方声明指出，伊朗有义务捍卫该国的合法权益，在伊朗领海行使主权是其自然权利，「敌对船只」无权通过霍尔木兹海峡，其他船只则可在遵守德黑兰相关规定的前提下通行。声明称：「美国对国际水域船只通行施加限制的犯罪行为是非法的，等同于海盗行为。」

革命部队补充说，如果港口安全受到威胁，该地区的「任何港口都不会安全」。

09：15

伊朗伊斯兰革命卫队周日（12日）发公告说，霍尔木兹海峡目前处于管控之下，在遵守特定规定的前提下，对非军事船只开放。公告明确警告，任何军事船只以任何名义或借口意图靠近霍尔木兹海峡的行为，均将被视为违反停火协议，并将遭到严厉的强硬应对。

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08：43

美伊在巴基斯坦进行的停火谈判破局后，伊朗代表团团长、国会议长卡利巴夫表示，美国的唯一出路是赢得伊朗民族的信任，如果再次考验伊朗的意志，伊朗将给美国「一个更大的教训」。卡利巴夫又向美国总统特朗普喊话：「如果要打仗，我们奉陪；如果以理性来谈，我们以理性相对」，强调伊朗「不会在任何威胁屈服」。

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06:20

伊朗外长阿拉格齐在社交平台发文，指责美国令原本具建设性的谈判破裂。他表示，伊朗一直以「善意」与美方就结束冲突进行磋商，但在接近达成所谓「伊斯兰堡谅解备忘录」时，遇到「极限施压、条件反复及封锁威胁」。他强调：「善意带来善意，敌意则带来敌意。」

05:50

伊朗国会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）警告美国民众将面临能源价格上升压力。卡利巴夫在社交平台X发文，并附上一张显示白宫附近油价的地图，写道：「享受现在的油价吧。」他指出：「随著所谓的『封锁』措施，你们很快会怀念4至5美元一加仑的汽油价格。」

05:20

美军中央司令部（CENTCOM）表示，将于美东时间4月13日上午10时（格林威治时间15时）起，按照总统特朗普指示，开始对所有进出伊朗港口的海上交通实施封锁。

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04：10

伊朗驻巴基斯坦大使莫哈达姆表示，近日在伊斯兰堡举行的会谈并非一次性事件，而是启动一个持续外交进程的开端，反映伊朗对与美方互动的长远取向。

莫哈达姆在社交平台发文指出，会谈「为外交进程奠定基础」，若各方能加强互信与合作意愿，有望建立一个符合各方利益的可持续框架。

03：20

以色列对黎巴嫩发动新一轮空袭，造成至少11人死亡，多数为妇女及儿童，局势再度升温。消息指，多个地区遭到攻击，死者主要为平民，袭击目标包括住宅、农地，以及在道路上行驶的民众。现场情况持续紧张。

02：15

伊朗国会议长兼谈判代表卡利巴夫表示，美国总统特朗普近期的威胁言论「对伊朗人民毫无影响」，并强调伊方不会向压力低头。卡利巴夫透过国营媒体指，伊朗在与美国的谈判中曾提出具善意的建议，并一度促成进展。他同时警告美方，若选择对抗，伊朗将作出反击；若以理性方式接触，伊方亦会以理性回应。他强调，伊朗不会屈服于任何威吓，「若对方再次试探，我们将给予更大的教训」，语气强硬。

00：10

据新华社引述伊朗媒体及消息人士报道，美国海军近日有两艘驱逐舰试图进入波斯湾并穿越霍尔木兹海峡，但最终未能完成通行并撤离，相关舰艇在革命卫队监控及部署行动下被迫撤退，距离被「摧毁仅差数分钟」。

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4月12日最新消息：

23：30

美国总统特朗普表示，英国及其他盟友将派遣扫雷舰前往霍尔木兹海峡，协助清除海上水雷，以确保航道安全。特朗普在接受美国媒体访问时指出，除美军外，英国及「数个国家」亦将参与相关行动。他说：「据我了解，英国和其他几个国家正派出扫雷舰。」

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23：25

伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗总统佩泽希齐扬与俄罗斯总统普京通话时表示，伊朗已完全做好准备，以达成一项能够保障地区持久和平与安全、平衡且公平的协议。

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23：25

美国总统特朗普接受美国媒体访问时表示，曾听闻中国可能向伊朗提供肩射式防空导弹，但对此持怀疑态度，认为中方未必会这样做。他指出，若证实相关军援属实，美国将对中国商品征收高达50%关税作为回应。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普：若中国向伊提供肩射式导弹将征50%关税 称伊朗「未离开谈判桌」

23：20

美国总统特朗普接受美国福斯新闻频​​道访问时表示，美国不会允许伊朗透过出售石油赚钱 。他指，伊朗方面「还没离开谈判桌」。 「我预测他们（伊朗）会回来，给我们想要的一切。我已经告诉我的团队，我要全部。」

21：00

美伊紧张局势急剧升级。据外电报道，在美国与伊朗于巴基斯坦举行的和平谈判宣告破裂后，美国总统特朗普（Donald Trump）于当地时间周日（12日）宣布，已指令美国海军「立即」展开行动，封锁霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz），阻止船只进出。他更发出严厉警告，称美国已准备在「适当时候」「了结」（finish up）伊朗。

特朗普又在社媒称任何支付了这种非法过路费的人，都别想在公海上获得安全通行。美方也将开始摧毁伊朗人在海峡中布下的水雷。任何向美方或和平船只开火的伊朗人，都将被炸进「地狱」。伊朗比谁都清楚，如何结束这场已经摧毁了他们国家的战争。伊朗的海军没了，空军没了，防空和雷达系统也成了摆设，哈梅内伊以及他们大部分的领导人都已身亡，所有这一切，都是因为伊朗对核武器的野心。封锁即将开始，其他国家也会参与其中。绝不允许伊朗从这种非法的敲诈行径中获利。伊朗想要钱，而更重要的是，伊朗想要核武器。

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18：00

在美国与伊朗为结束中东战争进行马拉松会谈最终未达成协议后，巴基斯坦外长达尔强调，美国与伊朗必须坚守停火协议，澳洲外长黄英贤呼吁维持中东停火。

14：00

特朗普暗示或采取「海上封锁」手段

美国和伊朗谈判未能达成协议后，美国总统特朗普尚未就此作出公开表态，不过他于美国东部时间12日凌晨在社交媒体上转发了一篇「海军封锁」伊朗的文章。

该文章发布于美东时间11日23时许，标题为《如果伊朗不屈服，总统持有的王牌是海上封锁》。该文章写道，美国控制委内瑞拉总统马杜罗之前，美军通过海上封锁「扼杀了委内瑞拉的石油收入」，使该国经济陷入困境。如果美伊谈判失败，特朗普可能会像他所说的那样，将德黑兰炸回「石器时代」，或者，他可能会再动用封锁策略。

13：35

新华社引述伊朗媒体报道，伊朗代表团离开巴基斯坦。 ​​​

13：30

据以色列方面12日消息，美国和伊朗谈判未能达成协议后，以色列评估认为，美伊停火可能延长，以便双方继续接触。

10:00

美国副总统万斯指与伊朗谈判21个小时，未达成任何协议，批评伊朗拒承诺放弃发展核武，美国代表团正计划离开巴基斯坦。

美伊将继续进行数小时谈判

伊朗法尔斯通讯社引述消息人士称，美国与伊朗在巴基斯坦首都伊斯兰堡的谈判将继续进行数小时。双方在上一轮会谈中未能达成共识，目前正就新文本展开磋商。报道指，在巴基斯坦方面提出建议后，双方已同意再进行一轮谈判。目前伊斯兰堡时间已接近凌晨4时，会谈仍在持续进行。

06:35

据伊朗传媒报道，美国与伊朗周日（12日）凌晨在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行的第三轮谈判已经结束。消息人士透露，双方在多项议题上仍存在严重分歧，谈判展开以来未取得实质进展。

相关新闻：伊朗局势｜美伊第三轮会谈结束 据报双方多项议题存严重分歧 未取得实质进展

05:10

特朗普：若中国向伊朗运送武器将面临「大问题」

美国与伊朗在巴基斯坦干旋下在伊斯兰堡进行谈判，据报第二轮谈判已经结束，双方将进行下一轮会谈。美国总统特朗普周六称，无论伊朗是否同意达成协议，美国「都会胜出」。他又警告，若中国向伊朗运送武器，将面临「大问题」。

相关报道：伊朗局势｜特朗普：无论伊朗是否达成协议 「美国都会胜出」

04:14

新华社引述伊朗媒体报道，美伊第三轮会谈在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行，本轮会谈可能是双方达成框架协议的「最后机会」。

03:14

新华社引述伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，伊朗与美国之间经由巴基斯坦居中斡旋的讯息传递仍在持续。据悉，双方目前存在严重分歧。

01:50

新华社引述伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，伊美谈判代表团已在巴基斯坦首都伊斯兰堡完成两轮会谈，第三轮会谈仍定于当晚举行。

01:45

内塔尼亚胡：将继续与伊朗及其盟友作战

以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）在社交平台X发文表示，以色列将继续与伊朗及其盟友作战。内塔尼亚胡称，以色列将持续打击伊朗「恐怖政权」及其代理势力，并同时批评土耳其总统埃尔多安（Recep Tayyip Erdogan），指其对伊朗采取「纵容」立场。

01:45

两艘美国军舰已通过霍尔木兹海峡美军：

美国中央司令部（CENTCOM）表示，两艘美国军舰已通过霍尔木兹海峡，并开始为清除该海域水雷「创造条件」。美国中央司令部在社交平台X发文称，「彼得森号」及「墨菲号」两艘美军驱逐舰已完成通过霍尔木兹海峡的行动，并称此举属于更广泛任务的一部分，以确保该海峡完全清除海上水雷。

01：02

半岛电视台引述接近伊朗代表团的消息人士报道，伊朗同意参与在巴基斯坦举行的谈判，是基于美方已同意解冻部分被冻结的伊朗资产的决定。该项要求亦是伊朗十点方案中的核心诉求之一。不过，美国方面目前尚未就是否已同意解冻伊朗资产作出公开回应。消息人士指，相关安排被视为促成伊朗参与谈判的重要前提，但细节仍未获官方确认。

00：55

半岛电视台引述消息称，美伊在巴基斯坦举行的首轮面对面会谈已结束，目前进入交换书面文件阶段，以确认双方对今日达成共识的理解一致。消息人士指，此举旨在巩固初步谈判成果，为后续协议奠定基础。

4月11日最新消息：

23：25

伊朗总统佩泽什基安（Masoud Pezeshkian）表示，支持目前在巴基斯坦进行谈判的伊朗代表团，并强调谈判人员将「勇敢地为国家利益进行磋商」。佩泽什基安在社交平台X发文指：「无论如何，我们为人民服务的工作一刻也不会停止。无论谈判结果如何，政府都会与人民站在一起。」

22：44

综合CCTV国际时讯、伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗与美国的谈判在经过初步磋商和部分原则性讨论后，目前已进入部分技术细节层面，双方专家正在就一些具体问题进行深入讨论。据报道，虽然谈判最初计划为一天，但由于技术性议题较多，存在延长一天的可能性。不过目前尚未最终确定。巴基斯坦消息人士：美伊谈判持续了2小时，代表团随后休息。

22：09

据伊朗塔斯尼姆通讯社11日报道，伊朗与美国在巴基斯坦的谈判进入专家磋商阶段，伊朗代表团部分专门委员会成员已加入谈判。 ​​​

22：05

美联社引述白宫消息报道，美国副总统万斯（JD Vance）已在巴基斯坦伊斯兰堡与伊朗代表团面对面会谈，并有多名美方官员参与。消息指，双方在巴方斡旋下首次展开直接谈判，讨论停火及结束冲突方案。

21：29

新华社引述伊朗媒体报道指，伊朗外交部发言人称，在伊朗方面发出严厉警告后，美军驱逐舰从霍尔木兹海峡返航。

另据央视新闻，当地时间11日，伊朗方面称，监测到一艘美国驱逐舰从阿联酋富查伊拉港驶向霍尔木兹海峡。伊朗武装部队在严密监控其动向后，立即通报正在巴基斯坦谈判的伊朗代表团。代表团随即通过巴基斯坦调解人向美方转达相关立场，并向该驱逐舰发出明确警告：若继续接近霍尔木兹海峡，将在30分钟内遭到打击，谈判也将受到影响。

在伊朗武装力量的坚决反应和谈判团队的及时警告下，美方最终下令该驱逐舰停止前进并折返。​​​​

相关新闻：伊朗局势｜特朗普：正清理霍峡28艘伊布雷艇全沉海底 伊朗反称迫退美舰

21：06

特朗普11日在社交媒体上发文称，美方「开始清理霍尔木兹海峡」。特朗普称：「伊朗正在输，而且是大输……他们唯一能做的就是威胁称，某艘船可能会『撞上』他们布设的水雷——顺便说一句，他们的28艘布雷艇也都沉在了海底。我们目前正开始清理霍尔木兹海峡。」

相关新闻：伊朗局势｜美伊谈判之际 特朗普高调称装载优质石油巨型油轮正驶美

20：57

美国媒体报道，数艘美国海军舰船11日通过霍尔木兹海峡，此举并未与伊朗方面协调，这是伊朗战事爆发以来首次。

20：52

据伊朗Press TV，伊朗代表团对美方持悲观态度，原因是对方在以往谈判中有违背承诺的记录。伊朗认为黎巴嫩的停火尚未完全实现，而美国有责任向以色列政权施压，迫使其履行承诺。伊朗代表团正认真推进这一问题。

20：51

路透社引述巴基斯坦消息人士称，在伊斯兰堡举行的会谈是伊朗、美国、巴基斯坦三方会谈。据巴基斯坦国家电视台报道，美伊双方「坐在同一张桌子旁」。

20：26

据央视新闻，美国和伊朗代表团11日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行谈判。当天有美国媒体采访美国总统特朗普，询问美伊谈判是否已经开始，特朗普回答：「是的。」当被问及伊朗是否在严肃谈判时，特朗普回答：「我会在很短的时间内让你知道，不会太久。」

20：23

据美国媒体报道，美国和伊朗代表团11日在巴基斯坦首都伊斯兰堡举行谈判。 ​​​

19：19

新华社引述巴基斯坦消息人士报道，伊朗谈判代表团11日在与巴基斯坦总理夏巴兹的会见中，提出伊朗和美国谈判的前提条件。伊方提出的条件包括完全控制霍尔木兹海峡、解冻所有伊朗海外资产和账户、美方支付伊朗重建费用但美国公司不能参与投标、立即停止所有袭击尤其是针对黎巴嫩的袭击、允许伊朗使用民用核能等。

相关新闻：伊朗局势｜美伊重启谈判 伊提多项条件包括解冻所有海外资产及账户

18：56

伊朗国家电视台驻伊斯兰堡记者表示，伊朗的提议和底线已转交给巴基斯坦总理。

18：28

当地时间4月11日，美国白宫官员否认有关「美国已同意解冻伊朗资产」的消息。有伊朗方面消息人士称，包括解冻伊朗被冻结资产和黎巴嫩停火等伊朗方面设定的启动谈判条件目前尚未得到满足。

18：13

新华社引述外电报道，巴基斯坦总理夏巴兹11日在巴首都伊斯兰堡会见美国副总统万斯。

巴基斯坦总理与万斯会谈。 路透社

​​​据巴基斯坦总理办公室消息，美国总统特朗普特使威特科夫以及特朗普的女婿库什纳、巴基斯坦副总理兼外交部长达尔和内政部长纳克维出席会谈。

18：00

据伊朗法尔斯通讯社报道，伊朗谈判代表团当天在同巴基斯坦总理夏巴兹会见前，再次会见了巴陆军参谋长穆尼尔，「可能有新的信息交换」。伊朗媒体此前报道，穆尼尔「昨晚」已会见了伊朗谈判代表团。 ​​​

17：44

巴方正努力推动实现美伊面对面直接谈判。据央视新闻，当地时间11日，巴基斯坦官员表示，巴方正在努力推动实现美伊面对面直接谈判。如果最终谈判无法以面对面方式进行，将以间接方式由巴方居中传话。谈判时间为一天。

17：35

路透社引述伊朗消息人士称，美国已同意解冻伊朗「在卡塔尔和其他国家银行的被冻结资产」，伊朗将这视为达成持久和平协议的信号，资产解冻与霍尔木兹海峡安全通航「直接相关」。 ​​​

17：30

据新华社引述消息人士称，巴基斯坦总理夏巴兹11日同伊朗谈判代表团的会见已结束。​​​伊方与夏巴兹讨论了伊朗与美国谈判的前提条件。 ​​​

14：30



美伊停火和谈前，据伊朗方面消息，双方代表团将首先分别与巴基斯坦总理夏巴兹会面，之后会谈才会正式开始。据悉，伊朗代表团与夏巴兹的会面定于当地时间下午1时进行。



14：16

英国《金融时报》周六报道，欧洲机场业界已发出警告，若霍尔木兹海峡不在3周内恢复全面通行，欧洲机场将面临「系统性」航空燃油短缺，恐冲击夏季旅游。随著燃油价格上升导致部分航线无利可图，部分航空公司已开始缩减航班。

美伊停火谈判 | 伊朗代表团飞机首排座位 摆放死去小学生照片与书包

路透社图片

13：11



当地时间4月11日，参加美伊谈判的美方代表团抵达巴基斯坦。



同日凌晨，巴基斯坦官方确认，美伊谈判将于当天在巴首都伊斯兰堡的塞雷纳酒店举行，以寻求和平解决当前中东危机的方案。伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫率领的伊朗谈判代表团已抵达塞雷纳酒店。



12：23

由伊朗国会议长卡利巴夫、外长阿拉格齐等高级官员组成的伊朗谈判代表团周六（11日）凌晨抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡参加美伊谈判。首席谈判代表卡利巴夫当天在自己的社交媒体账号发放一张让人动容的照片，配文「我的飞行同伴们」。

美伊停火谈判 | 伊朗：如无协议且战火重燃 将对美以中东利益发动毁灭性打击

10：14

伊朗伊斯兰共和国广播电视台周五（10日）报道，伊朗方面在与美国谈判前表示，如果未能达成伊朗和抵抗力量都能接受的协议，且战火重新燃起，伊朗将对以色列和美国在中东地区的利益发动「毁灭性打击」。

美伊停火谈判 | 美军续增兵中东 特朗普：霍尔木兹海峡将「很快」开放

08：37

美国《华尔街日报》报道，美国和伊朗周六在巴基斯坦首都伊斯兰堡开始谈判之际，美军继续向中东地区部署战机和部队，为后续可能的军事行动做准备。美国总统特朗普较早前接受《纽约邮报》电话访问时表示，与伊朗的会谈结果将在24小时内明朗，并威胁称美国军舰正在重新准备弹药和武器，如果最终无法达成协议，美军将恢复对伊朗的军事行动。

特朗普又强调，无论「有无伊朗的合作」，霍尔木兹海峡都将「很快」开放，并表明美方谈判代表团的首要任务是确保伊朗无法拥有核武器。

伊媒：伊方所提条件获接受 谈判周六下午开始

06：24

伊朗传媒报道，伊朗提出的先决条件已获被接受，谈判将于当地时间周六下午在伊斯兰堡开始。

稍早前，伊朗外长阿拉格齐表示，美国必须履行承诺，将黎巴嫩纳入停火协议。伊朗议会议长卡利巴夫亦称，美国在开始谈判前，必须停止以色列对黎巴嫩的攻击。

黎巴嫩：下周二与以色列在美国国务院举行首次会议

05：04

黎巴嫩总统府10日晚发表声明表示，黎巴嫩和以色列同意，于14日在美国国务院举行首次会议，讨论宣布停火以及在美国主持下启动谈判的日期。

04：28

美伊两国今日（11日）上午于巴基斯坦首都伊斯兰堡展开正式谈判，为确保这场世纪会谈顺利举行，据报东道主巴基斯坦空军倾巢而出，为伊朗代表团开辟一条长达三小时航程的「空中安全走廊」，更被专家誉为「钢铁护航」。

相关新闻：美伊停火谈判｜巴国全城戒备辟空中走廊护安全 伊朗外长：谈判前须停袭黎巴嫩

伊朗代表团已抵伊斯兰堡附近努尔汗空军基地 准备参加美伊会谈

03：54

新华社报道，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫率领伊谈判代表团，于11日乘机抵达位于巴基斯坦首都伊斯兰堡附近的努尔汗空军基地，准备参加美伊会谈。

过去24小时仅4艘船获准通过霍峡

01：11

伊朗官媒伊斯兰共和国广播电视台周五（10日）在其社交平台长号报道指，过去24小时，只有4艘船通过霍尔木兹海峡，包括一艘伊朗油轮和一艘俄罗斯油轮。

黎巴嫩：以色列周五袭纳巴提耶政府大楼酿13死

00：58

黎巴嫩国家安全总局周五（10日）表示，以色列当天空袭黎南部城市纳巴提耶政府大楼，造成13名安全人员死亡。

黎巴嫩总统约瑟夫·奥恩发表声明谴责以方袭击，呼吁国际社会采取行动，制止以色列的袭击行为。

伊朗：美国谈判前须先制止以色列袭黎巴嫩

00：13

伊朗外长阿拉格齐表示，美国必须履行承诺，将黎巴嫩纳入停火协议。

伊朗议会议长卡利巴夫亦称，美国在开始谈判前，必须停止以色列对黎巴嫩的攻击，以及解冻伊朗的资产。

相关新闻：伊朗局势｜传中国保证伊朗官员谈判不遭暗杀 成美伊停火关键突破

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特朗普：与伊朗的会谈将在24小时内明朗

美国总统特朗普10日接受《纽约邮报》采访表示，与伊朗的会谈结果将在24小时内明朗；若和平谈判失败，美国军舰正在补充「最好的弹药」，以恢复对伊朗的打击。

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