柬埔寨国王确诊前列腺癌留北京治疗 洪森暂代国家元首

柬埔寨宫廷事务部周五（10日）正式发出通告，证实国王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）在北京接受身体检查期间，确诊患上前列腺癌。他目前正留京接受治疗，期间由参议院议长洪森暂时代理国家元首职务。

料留京治疗一至两个月

通告指出，西哈莫尼经北京的专家团队诊断后，确诊罹患前列腺癌。医疗团队建议他立即留院，预计疗程将持续一至两个月，因此短期内无法返回柬埔寨。据悉，西哈莫尼过往亦曾多次到访北京作例行身体检查。

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国王向国民致以问候

身在海外的西哈莫尼透过通告，向全国僧侣及国民致以问候，并表达深切思念。适逢柬埔寨新年（4月14至16日）将至，他亦与母亲莫尼列共同向全国同胞送上新年祝福。王室表示，将会持续关注国王的治疗进展，并适时对外公布最新情况。