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中国男疑「轻轻拍」空姐涉非礼被赶 马航：两周内公布调查结果

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更新时间：08:54 2026-04-14 HKT
发布时间：08:54 2026-04-14 HKT

马来西亚航空公司一班于周三（8日）出发的航班上，发生一宗乘客与机组人员的冲突事件。一名中国男乘客，因疑不当触碰一名女空中服务员的臀部，最终被航警强制带离飞机。事件过程被其他乘客拍下并在社交媒体流传，引发广泛讨论。

《大河报》指，马航客户关系部负责人13日上午表示，目前航司正在全面调查该起事件，预计两周内将会公布相关调查结果。 

根据网上流传的影片，该名男子在机舱通道上与女空服员激烈争论，航警则在一旁戒备。男子情绪激动地辩称：「你说这个算动手吗？你说新加坡都不算动手吧！」空服员则坚定地告知：「机场不允许你跟乘客上航班。」

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男子随后试图淡化其行为，称：「轻轻拍了你两下，你就不让我上飞机。」空服员立即反驳：「是叫轻轻吗？」男子则要求：「你把监控调出来。」在争执过程中，该名男子不断重申「不是我的问题」，甚至提及「中马关系友好」等言论。不过，涉事男乘客最仍被航警带离机舱。

事后，一名知情的叶姓乘客指出，该航班在登机前已出现一连串技术问题及座位变动，加上地勤人员应对失当及语言沟通障碍，已令不少乘客心生不满，现场秩序混乱。他认为，虽然涉事男子的行为确有不妥，但若航空公司能在登机前提供更有序及专业的安排，或能避免冲突升级。

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