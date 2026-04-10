美伊停火 | 研判中东续混乱 日本将释出第2波石油储备

日本政府周五（10日）上午在首相官邸召开第3次因应中东局势的相关阁员会议，首相高市早苗在会上宣布，由于中东局势引发能源供应紧张，日本将于5月上旬启动第2轮石油储备释放，释放的石油储备可满足日本国内20天需求。

日方研判，即使美国与伊朗达成停火协议，能源运输要冲霍尔木兹海峡仍会继续处于混乱状态。高市为此表示：「希望能为稳定供应原油做好万全准备。」

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高市指出，住宅建设与汽车涂装用的稀释剂，流通已经发生问题。法新社

日本高度依赖进口能源。法新社

建屋与汽车涂装用稀释剂 流通出问题

高市指出，住宅建设与汽车涂装用的稀释剂，流通已经发生问题，另外生产绿茶之际使用的重油，供应也出现疑虑，已经指示相关单位排除这些状况。她也提到，医疗手套等产品的原料是中东产石油制品，并在亚洲生产，「从确保供应与强化供应链的观点出发，有必要评估与亚洲各国合作与支援」。

日本已经在3月中旬起，释出第一波总计约50天份的石油储备，释出作业预计在4月底前结束，之后计划开始释出第2波储备。

高度依赖进口能源

日本高度依赖进口能源，截至今年2月底对中东原油依赖度为94.2%。美国和以色列2月底对伊朗发动军事打击以来，霍尔木兹海峡航运持续受阻，日本石油进口陷入停滞，作为石油制品的石脑油等化工原料进口也中断，导致相关产品价格大涨，经济遭受严重冲击。

日本政府3月16日启动释放石油储备，释放总量约合8000万桶，相当于日本国内约45天的石油用量，规模创下历史新高。

提供补贴 平抑汽油零售价

日本经济产业省数据显示，截至2025年底，日本国内石油储备可满足其254天需求。释放石油储备后，截至3月底日本国内石油储备水平已降至234天。

此外，日本政府还恢复向批发商提供价格补贴以平抑汽油零售价，汽油价格目前虽然回落，但财政也背上沉重包袱。野村证券经济学家野崎宇一朗表示，目前日本政府为此项补贴准备的财政资金共计约1万亿日圆，「如果国际油价持续高企，这些资金可能会在5月底耗尽」。