美伊停火 | 伊朗最高领袖提3点主张：赔偿损失、霍峡新规、不弃权利

伊朗新任最高领袖穆杰塔巴上任后持续神隐，多次发声都是透过书面讯息。他在周四（9日）最新声明中强调，伊朗过去和现在都不寻求战争，并提出3点主张：侵略者必须赔偿损失，霍尔木兹海峡的管理将进入新阶段，以及伊朗绝不放弃正当权利，并将区内所有「抵抗阵线」视为整体。穆杰塔巴表明，伊朗将在谈判桌和战场上推进既定目标，「彻底战胜敌人」。

强调伊朗不寻求战争

伊朗国营电视台主持人宣读穆杰塔巴就前最高领袖哈梅内伊遇袭身亡40天和当前战事等议题发表的书面声明，声明说：「我们没有寻求战争，我们也不想要战争。」

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伊朗新任最高领袖穆杰塔巴上任后持续神隐，多次发声都是透过书面讯息。路透社

穆杰塔巴自从获任命为最高领袖后，至今仍未公开露面。路透社

穆杰塔巴已多次发表书面声明。路透社

穆杰塔巴在声明中回顾近期局势发展，表示伊朗在冲突中付出重大牺牲，指责敌人犯下严重罪行，对哈梅内伊表达缅怀、悼念。他宣布，伊朗民族在这场「强加的战争」中取得「决定性胜利」，伊朗正崛起为重要力量，霸权体系正走向衰落，这一切成果源于伊朗军民的浴血奋斗。

吁人民参与 全国团结

他特别强调人民参与的重要性：「你们在广场上的呼声，将影响谈判结果。」他呼吁全国团结，呼吁民众持续活跃参与、互相扶持，以减轻战事压力，并提醒民众警惕敌对媒体发布的讯息。

就地区局势，穆杰塔巴向伊朗「南方邻国」喊话，呼吁他们正确理解当前形势，远离「剥削你们的专横者」，向伊朗展示善意。

追讨「烈士血债」

他明确提出三点主张：一是伊朗必定向侵略者追索「战争赔偿」，追讨「烈士血债」；二是伊朗对霍尔木兹海峡的管理必将进入一个新阶段；三是伊朗绝不放弃自身正当权利，将把地区所有「抵抗阵线」作为一个统一整体加以考量。

另一方面，伊朗国会议长卡利巴夫指出，尽管外部势力持续施压，但伊朗国防力量和社会运行保持稳健，民众凝聚力依然很高，若美国遵守承诺，伊美可能启动谈判；否则，伊朗将考虑恢复行动，伊朗民众和武装部队已为各类情况做好准备。

国会议长：伊朗为各类情况做好准备

卡利巴夫表示，伊朗坚持将军事与外交手段结合，并对取得战争的最终胜利充满信心，美国接受伊朗提出的谈判原则，是伊方取得的阶段性成果。

同时，卡利巴夫强调伊朗在国防和地区战略方面取得重要成果，称伊朗在发展导弹与无人机能力方面，依托青年力量和本土技术实现防御独立。伊朗导弹和无人机以极低成本突破先进防御系统，并将霍尔木兹海峡潜在影响力转化为对美国经济的重要威慑，有效提升国家自主防卫能力。