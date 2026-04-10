夺命捉迷藏｜父母外出误困冷冻柜 一「死亡机关」令小姊弟窒息身亡

南美洲国家Colombia发生一宗令人心酸的家庭悲剧。维斯塔埃尔莫萨（Vista Hermosa）一对年仅8岁与5岁的姊弟，在家中玩耍期间误困冷冻柜，最终因缺氧不幸身亡，事件震惊当地社区。

冷冻柜密封性高 变死亡机关

根据《每日邮报》报道，两名死者为8岁姊姊希优里（Siori Guevara Tiller）与5岁弟弟达里安（Darian）。事发当晚，两人的父亲布莱恩（Bryan Guevara Treviño）与母亲外出约20分钟，留下孩子在家中玩耍，未料却酿成悲剧。

维斯塔埃尔莫萨（Vista Hermosa）一对年仅8岁与5岁的姊弟，在家中玩耍期间误困冷冻柜，最终因缺氧不幸身亡。

冷冻柜密封性极佳，柜门一旦关上便难以从内部开启，导致两人受困其中，最终因缺氧窒息。Alamy 示意图

警方初步调查指出，两名孩童疑似在玩捉迷藏时，突发奇想躲进家中一座闲置、未通电的大型冷冻柜中。然而该冷冻柜密封性极佳，柜门一旦关上便难以从内部开启，导致两人受困其中，最终因缺氧窒息。

父亲返家后发现屋内异常安静，遍寻不见子女，一度以为只是躲藏玩耍。其后发现冷冻柜紧闭，打开后惊见两人已失去意识倒卧其中。

当局吁家长提高警觉 防范类似意外重演

夫妻随即将子女送院抢救，惟医护人员经数小时努力后，最终仍宣告不治。

当地警方已就事件展开正式调查，初步认为属因短暂疏忽引发的意外。当局指出，将幼童单独留在家中存在风险，加上未有妥善处理具密闭危险的设备，最终酿成悲剧。

事件引起外界对儿童安全的关注。相关部门呼吁家长避免让年幼子女独留家中，并应确保大型电器或密闭容器妥善上锁或移除，以防发生类似憾事。