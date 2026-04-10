伊朗局势 | 特朗普轰霍尔木兹海峡管理差 警告伊朗勿收通行费

美国总统总统特朗普周四（9日）在其社交平台Truth Social连发3则贴文，炮轰伊朗在允许石油经霍尔木兹海峡运出方面「表现非常差」，同时警告德黑兰不得收取通行费，并强调自己没有在伊朗问题上过早宣布胜利。

特朗普在第一篇贴文提到，有报道指出伊朗正向通过霍尔木兹海峡的油轮收取费用，他们最好没这么做。他警告说：「如果有的话，他们现在最好立刻停手！」几分钟后，他在另一则讯息中补充说：「很快，你就会看到石油开始流动，无论有没有伊朗的帮助！」

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特朗普强调，强调自己没有在伊朗问题上过早宣布胜利。路透社

霍尔木兹海峡的现状是威胁美伊脆弱停火的关键冲突点之一。路透社

全球约20%的石油与液化天然气经过霍尔木兹海峡。路透社

他又在第二篇贴文中指出，《华尔街日报》拥有世界上最糟糕、最不准确的「编辑委员会」之一，竟声称他「在伊朗问题上过早宣布胜利」。

强调没有过早宣布胜利

特朗普强调：「事实上，这就是一场胜利，而且一点也不『过早』！因为我，伊朗永远不会拥有核武，而且不论伊朗是否帮忙，很快就会看到石油开始流动，对我来说都一样。」

他还抨击《华尔街日报》「一如既往，终将为自己的话付出代价。他们总是很快批评，但从不承认自己错了，而他们大多数时间都是错的！」

在第3篇贴文中，特朗普指出：「伊朗在允许石油通过霍尔木兹海峡这件事上做得非常差，有人甚至会说是不光彩的，这与我们达成的协议完全不符！」

特朗普：应由美收通行费

从特朗普贴文来看，美国可能反对任何由伊朗利用对该海峡的影响力来收取通行费的安排。伊朗先前曾暗示，这些费用可用于战后重建。

特朗普本周曾告诉记者他有个「构想」，即由美国来收取这些通行费。他说：「我宁愿这么做，也不愿让他们收。我们为什么不收？我们是赢家，我们赢了，明白吗？」

霍尔木兹海峡的现状是威胁美伊脆弱停火的关键冲突点之一，而双方即将于本周末在巴基斯坦举行会谈。全球约20%的石油与液化天然气经过此海峡。

伊朗最高领袖：霍峡管理进入新阶段

伊朗最高领袖穆杰塔巴较早前发表书面讲话表示，霍尔木兹海峡的管理将进入新阶段。伊朗伊斯兰革命卫队海军司令部也在社交媒体发文表示，临时停火2天以来，敌我双方都认识到，霍尔木兹海峡的管控已进入一个新阶段。

特朗普本周二（7日）在Truth Social发文表示，他已同意暂停对伊朗的轰炸和袭击两周，前提是伊朗同意「全面、立即且安全地」开放霍尔木兹海峡。

根据海上追踪数据，自伊朗战争停火生效以来，仅有10艘船只通过霍尔木兹海峡。