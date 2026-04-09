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贩毒害死《老友记》男星马修派利 「K毒女王」判入狱15年

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更新时间：10:31 2026-04-09 HKT
发布时间：10:30 2026-04-09 HKT

曾风靡全球的美国经典处境喜剧《老友记》（Friends）男星马修派利（Matthew Perry）前年（2023年）因吸食过量俗称「K仔」的氯胺酮（Ketamine）身亡，案件有新进展。美国加州法院昨日（8日）宣判，向马修派利提供致命毒品、绰号「K毒女王」的洛杉矶毒贩桑加（Jasveen Sangha），被重判入狱15年。

曾企图毁灭证据

案情指，现年42岁、拥有美英双重国籍的桑加，在自家经营非法毒品分销。她于2025年9月承认控罪，承认与中间人合谋，将51瓶氯胺酮出售予马修派利的私人助理。该名助理其后多次为马修派利注射来自桑加的毒品，并在2023年10月28日、即马修派利身亡当日，至少为其注射了3剂，最终导致他因氯胺酮急性作用而死亡。

马修派利2023年猝逝。路透社
马修派利2023年猝逝。路透社

调查更发现，桑加在听闻马修派利的死讯后，曾企图毁灭证据，指示中间人「删除我们的所有讯息」。

沉沦毒海浴缸暴毙震惊全球

马修派利凭借在《老友记》中饰演Chandler Bing一角而成为国际巨星，但他生前长期受药物及酒精成瘾问题困扰。虽然在逝世前，外界一度认为他已走在康复之路上，惟悲剧最终发生。2023年10月28日，年仅54岁的马修派利被发现倒毙于洛杉矶家中的热水浴缸内，事件震惊全球。

调查人员最终将其死因归于滥用氯胺酮，并循线拘捕包括桑加在内的五名涉案人士。

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