伊朗局势｜以色列突袭黎巴嫩恐酿数百死 伊朗据报重封霍峡 警告停和谈

中东和平曙光仅闪现数小时，局势再度出现变数。美伊早前达成两周临时停火协议，惟以色列今日（8日）对黎巴嫩境内约100处目标发动史无前例的协同打击，造成惨重伤亡。德黑兰随即强硬回击，指责以方违反协议，据报已重新拦截霍尔木兹海峡的油轮，并警告若黎巴嫩战线不纳入停火范围，伊方将退出所有和平谈判。

10分钟轰炸百处目标 黎巴嫩恐逾300人丧生

以色列国防军今日发动自2月28日美以对伊开战以来、规模最大的协同空袭。以军在短短10分钟内，出动大批战机轰炸黎巴嫩首都贝鲁特、东部贝卡谷地及南部地区，目标锁定真主党指挥中心及军事设施。

路透社报道，贝鲁特多处发生剧烈爆炸，黑烟漫天。黎巴嫩红十字会及当地媒体估计，空袭已造成高达300人死亡，伤者不计其数，当地医院床位已接近饱和。黎巴嫩总统办公室怒斥以军犯下「新的大屠杀」，公然蔑视国际法，必须承担全部后果。阿拉伯国家联盟亦发表声明，敦促美国向以色列施压，停止针对黎巴嫩的军事行动。

停火范围各执一词 特朗普称不包黎真主党

是次冲突的核心争议在于两周停火协议的适用范围。伊朗塔斯尼姆通讯社引述消息指，停火协议理应涵盖包括黎巴嫩在内的所有战线。然而，以色列总理内塔尼亚胡明确表示，停火不包括针对真主党的行动。

美国总统特朗普今日受访时亦站队以色列，直言美伊两周停火安排「不包括黎巴嫩和黎真主党」。此番言论被视为默许以军继续在北面战线开火，旋即引发伊方强烈反弹。

霍峡油轮通行再受阻 伊方警告退出谈判

受黎巴嫩战火波及，刚宣布重启的霍尔木兹海峡再度陷入封锁。据伊朗法尔斯通讯社报道，在以军发动空袭后，伊方认定协议已被破坏，已重启拦截行动，原本在停火后获准通行的两艘油轮已受阻。

伊朗方面已正式告知调解方巴基斯坦，其在伊斯兰堡与美国的谈判必须以「黎巴嫩停火」为前提。伊朗半官方媒体警告，若以方持续侵略，伊朗不仅会退出停火协议，武装部队亦正锁定目标，准备对地区国家及以色列发动反击。