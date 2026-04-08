玩手机上瘾︱希腊明年起禁15岁下儿童用社交媒体 民调：约8成受访者支持

继澳洲、斯洛文尼亚、英国、奥地利和西班牙等国家禁制幼童使用社交媒体后，希腊由明年开始，将禁止15岁以下儿童使用社交媒体。



路透社报道，希腊总理米佐塔基斯周三（8日）发表讲话，由于青少年焦虑情绪加剧、睡眠问题日益严重，以及网络平台具有成瘾性，国家会从2027年1月1日起，禁止15岁以下儿童使用社媒。

儿童大脑无法得到休息

米佐塔基斯表明，长时间面对屏幕的儿童，大脑无法得到休息，并且受攀比风气和网络舆论影响，压力与日俱增。



希腊政府已禁止学生在学校使用手机，还建立家长控制平台，限制青少年的屏幕使用时间。米佐塔基斯说：「我确信，我们不会是最后一个。我们的目标是推动欧盟也朝这个方向发展。」



今年2月的一项民意调查显示，约80%的受访者支持有关禁令。