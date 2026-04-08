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涉杀阿富汗平民　澳洲英雄被捕

即时国际
更新时间：08:27 2026-04-08 HKT
发布时间：08:27 2026-04-08 HKT

澳洲战功显赫的在世英雄昨日遭到逮捕，将被控于阿富汗部署期间，涉及杀害手无寸铁平民的5项战争罪谋杀指控。警方仅透露被逮捕的男子为47岁前国防军成员；澳洲媒体则点名这名男子为罗伯茨-史密斯（Ben Roberts-Smith），他当日上午在悉尼机场被捕。

警方称，落网男子将被控于2009至2012年期间在阿富汗谋杀5人。由于受害者遇害时并未参与敌对行动，检方相信将指控，这些受害者是由被告亲自射杀，或由其下属听命被告指示开枪身亡。被告将面临5项「战争罪谋杀行为」控罪，每项罪名的最重均可处终身监禁。图为罗伯茨-史密斯2011年在白金汉宫与英女皇会面。

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