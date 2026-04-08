伊朗局势｜伊朗十点谈判方案曝光　外长：霍峡未来两周可安全通航

随著美伊达成两周临时停火协议，伊朗官方今日（8日）凌晨正式公开向美方提交的「十点计划」核心内容。伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）随即宣布，在与军方协调并考虑技术限制后，霍尔木兹海峡在未来两周内可恢复安全通航。德黑兰形容此次战争令对手遭受「历史性失败」，伊方将透过谈判巩固其建立的地区新格局。

停火两周换取谈判空间 伊外长：海峡通行将与军方协调

伊朗最高国家安全委员会声明指，在最高领袖批准下，伊方接受巴基斯坦提出的停火建议。阿拉格齐强调：「若对伊朗的袭击停止，我军将停止防御行动。」针对全球关注的能源命脉，他证实未来两周内，商船将获准安全通过霍尔木兹海峡，但强调通行过程需与伊朗武装部队协调。

伊朗外长阿拉格齐（Abbas Araghchi）随即宣布，在与军方协调并考虑技术限制后，霍尔木兹海峡在未来两周内可恢复安全通航。

伊方表示，双方将于巴基斯坦首都伊斯兰堡举行进一步谈判，务求在停火期内落实具体细节，以政治手段「巩固胜利成果」。

十点计划强硬开价：美军撤出中东、全额赔偿战争损失

伊朗公布的十点计划内容极具战略性，部分条款预计将成为美伊谈判的胶著点。核心要点包括：

军事撤离： 要求美国作战部队撤出中东所有基地及部署点。

海峡主导权： 在霍尔木兹海峡建立安全过境议定书，确保伊朗的「主导地位」。

与伊朗武装部队协调，控制通过霍尔木兹海峡的通行。

停止针对「抵抗轴心」： 终结以色列的侵略政策。

停止对包括黎巴嫩真主党在内的所有盟友成员之攻击。

承认伊朗拥有铀浓缩权利。

经济与法律赔偿： 要求美方根据评估结果全额赔偿伊朗在战争中的损失。

解除所有一级、二级制裁及安理会相关决议。

资产解冻： 释放所有被冻结在海外的伊朗资产及财产。

以上各项均须在安理会通过具约束力的决议予以批准。

德黑兰：敌人遭彻底失败 谈判旨在巩固新格局

伊朗最高国家安全委员会在声明中态度强硬，宣称伊朗在此次战争中的目标已基本实现，敌人（指美以）遭受了彻底失败。伊方重申，接受停火并非妥协，而是为了建立新的安全和政治格局。

与伊朗武装部队协调，控制通过霍尔木兹海峡的通行；结束对「抵抗轴心」所有成员的战争，终结以色列政权的侵略；美国作战部队从该地区所有基地和部署点撤出；在霍尔木兹海峡建立安全过境议定书，确保伊朗享有主导地位；根据评估结果全额赔偿伊朗的损失；解除所有一级和二级制裁以及安理会有关决议；释放所有被冻结在海外的伊朗资产和财产；最后，所有这些事项都应在具有约束力的安理会决议中予以批准