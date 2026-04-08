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伊朗局势｜警告任何向伊提供军事武器国家 特朗普：入口美国商品将征50%关税

即时国际
更新时间：20:40 2026-04-08 HKT
发布时间：20:40 2026-04-08 HKT

美伊战争在最后限期届满前出现戏剧性转机。美国总统特朗普于香港时间8日晚间抛出重磅警告，直言任何向伊朗提供军事武器的国家，其所有输往美国的商品将「一律课征50%关税」，且立即生效、没有任何例外或豁免，强硬态度引发国际关注。

特朗普稍早在贴文中表示，美国将与伊朗密切合作，并称当地已出现「具有成效的政权更迭」。他指出，未来将不允许伊朗进行铀浓缩活动，美方也将协助清除先前遭攻击后深埋地下的核相关残留物，相关区域目前仍由卫星持续严密监控。

称美伊两国合作

特朗普于美东时间周二（7日）晚上大约6时（香港时间周三清晨6时），即打击伊朗的最后期限前两小时，正式宣布接受巴基斯坦方面的斡旋，同意与伊朗实施为期两周的「双向停火」。特朗普形容这是一项重大突破，并透露双方已就长期和平协议达成「可行基础」，令这场威胁全球经济的军事危机露出一丝曙光。

与此同时，伊朗发表声明，指接受停火建议，4月10日（周五）在巴基斯坦首都伊斯兰堡开始与美国谈判，为期两周。

特朗普听取巴方建议暂缓轰炸　称霍尔木兹海峡可即时重启

特朗普在社群平台上发文指出，在与巴基斯坦总理谢里夫及陆军元帅穆尼尔会谈后，决定暂缓对伊朗部署破坏性军事力量，而停火协议的核心前提是伊朗同意完全、立即且安全地开放霍尔木兹海峡。不过，此前提并未获伊方表态同意。

特朗普表示：「我们已经达到甚至超越了所有军事目标。伊朗提出了十点建议，我们认为这是一个可行的谈判基础。」他强调，美伊之间过去绝大部分的争议点已达成共识，未来的两周将用于敲定最终协议及生效细节。

伊朗最高领袖批准停火　以色列确认加入临时协议

据《纽约时报》及 CNN 报道，这项停火方案已获得伊朗新任最高领袖的正式批准。与此同时，一直对伊立场强硬的以色列亦已同意配合是次临时停火。

消息公布后，金融市场反应正面，美国纳斯达克综合指数随即收窄跌幅，市场普遍视停火为地缘政治风险降温的讯号。

尽管目前只是临时停火，但特朗普对达成长期协议充满信心。他表示，作为美国总统及代表中东各国，对于能解决这一长期难题感到「非常荣幸」。白宫官员透露，美方正与各方协商和平协议的最终方案。

伊朗迈赫尔通讯社8日凌晨援引伊朗最高国家安全委员会秘书处声明报道，与美国的谈判将于4月10日在巴基斯坦首都伊斯兰堡开始，为期两周。

 

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