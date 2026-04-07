冲绳岛战役｜本岛山林挖出约50具人骨 估计是二战士兵遗骸
更新时间：19:18 2026-04-07 HKT
发布时间：19:18 2026-04-07 HKT
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日本二战士兵遗骨搜索非营利组织「空援队」近日在冲绳本岛西原町山林开挖，发现约50具人骨，由于附近没有平民生活物品，但是有大量日军和美军的手榴弹，因此估计这些都是二战军人遗骸。
空援队是在查阅美军作战记录后，确认该处发生过激烈的交战，因此4月3日至6日集合约120名义工开掘，找到大量人骨。
其中有约10人的头盖骨，其中有7个完整头骨就留在生锈日本陆军头盔内。另外找到许多大腿骨，腿部骨头等，约可拼凑出40至50人左右。
另外，他们共找到手榴弹、迫击炮弹等约30发、还有4枚烟雾弹、88发轻武器弹药等，已由自卫队派人收回。
空援队70岁专务理事仓田宇山表示，他们收集遗骸的工作已持续20多年，今次是首次在日本同一地点寻获这么多遗骨。除了日本本土，空援队也有在海外例如菲律宾等地，对二战士兵骨骸进行调查。
二战美军于1945年3月26日登陆冲绳县庆良间诸岛，4月1日登陆冲绳本岛。这场战役美日双方死亡人数超过20万人，冲绳县居民死亡率约为25％，冲绳战事最终在同年6月23日结束。
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