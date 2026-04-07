以色列驻伊斯坦堡布尔领事馆外发生枪击 施袭者1死2伤
更新时间：18:40 2026-04-07 HKT
发布时间：18:40 2026-04-07 HKT
发布时间：18:40 2026-04-07 HKT
以色列驻伊斯坦堡布尔领事馆附近发生枪击事件，枪手1死2伤，另有2名警察受伤。土耳其司法部已证实已展开调查。
据CNN土耳其频道报道，伊斯坦布尔省长居尔（Davut Gül ）发表声明指一名袭击者已被击毙，另有两名袭击者被「制服」。
声明写道：「我方警力遭到袭击，2名警员受伤。1名恐怖分子被击毙，另有2名恐怖分子受伤后被制服。」他表示，由于警方采取了预防措施，此次重大袭击造成的损失降至最低
根据路透社和法新社报道，目前土耳其伊斯坦布尔领事馆或安卡拉大使馆，都没有以色列外交官入驻。
最Hit
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
2026-04-06 15:41 HKT
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
2026-04-06 12:00 HKT
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
2026-04-06 16:30 HKT