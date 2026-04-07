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以色列驻伊斯坦堡布尔领事馆外发生枪击 施袭者1死2伤

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更新时间：18:40 2026-04-07 HKT
发布时间：18:40 2026-04-07 HKT

以色列驻伊斯坦堡布尔领事馆附近发生枪击事件，枪手1死2伤，另有2名警察受伤。土耳其司法部已证实已展开调查。

据CNN土耳其频道报道，伊斯坦布尔省长居尔（Davut Gül ）发表声明指一名袭击者已被击毙，另有两名袭击者被「制服」。

声明写道：「我方警力遭到袭击，2名警员受伤。1名恐怖分子被击毙，另有2名恐怖分子受伤后被制服。」他表示，由于警方采取了预防措施，此次重大袭击造成的损失降至最低

根据路透社和法新社报道，目前土耳其伊斯坦布尔领事馆或安卡拉大使馆，都没有以色列外交官入驻。

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