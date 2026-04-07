伊朗局势 | 特朗普再轰北约日韩澳袖手 强调还驻军防金正恩 又嘲英航母破旧

美国总统特朗普周一（6日）在白宫记者会上火力全开，公开炮轰包括北约（NATO）、澳洲、日本及南韩在内的盟友，在美国对伊朗开战时拒绝伸出援手。特朗普更直言，他对北约的不满全是从想兼并格陵兰受阻开始，并嘲讽北约只是俄罗斯总统普京根本不怕的纸老虎。当提到日、韩时，特朗普抱怨美军还帮忙防金正恩。

在长达一小时的记者会中，特朗普持续抱怨北约盟友不够义气。他指出，当美国试图重新开放战略要地霍尔木兹海峡，并对伊朗展开攻击行动时，这些盟友却退缩不愿参与。

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特朗普又嘲讽英航母破旧。美联社

特朗普持续抱怨北约盟友不够义气。美联社

特朗普指北约是一只连普京也不怕的纸老虎。美联社

特朗普再度重申他对兼并格陵兰的强烈意图。法新社

再嘲北约纸老虎 连普京也不怕

特朗普回忆当时寻求支援的过程，语带讽刺地说：「我并没有很强烈地要求，只是说『嘿，如果你们想帮忙，那很好』。」结果对方竟连忙拒绝。他气愤表示，北约盟国实际上是刻意不帮忙，并直指北约现在就是一只纸老虎，对普京完全没有威慑力。

他再度点名英国，称对方只表明愿意在美国战胜后提供协助，讥笑英国航母破旧不堪，连美军将领都嫌弃不需要英国航母协助。特朗普说：「我们胜利后就不需要协助了，他们有2艘破旧不堪、几乎无法运作的航母，我说，『我想我们可以拿来用，谁知道呢？』我打给将军，他根本不想要，他说，『我们真的不需要它们，我们有林肯号，长官，我们不需要它们』」。

点名太平洋盟友未挺战伊朗

除了北约，特朗普也将炮火转向太平洋盟友，点名南韩、澳洲与日本在伊朗战事中缺乏支持。他细数美国在亚洲的军事部署，语气充满不甘地说，「你知道还有谁没帮我们吗？南韩没帮，澳洲没帮，日本也没帮。」

他强调，美国在日本驻扎了5万名士兵来保护他们免受北韩威胁，「我们还在南韩驻扎了4万5千名士兵来保护我们（免受风险），防范那个金正恩，但其实我跟他处得还挺好的。」

特朗普声又称，过去的美国总统若政策得当，现在金正恩就不会拥有核武。

重申要兼并格陵兰

除了军事援助，特朗普也再度重申他对兼并格陵兰的强烈意图。这块由北约盟国丹麦管辖的岛屿，一直是特朗普的目标，但也遭到北约强烈反对。

特朗普坦言，他对盟友的种种怨气，导火线就是这桩买卖，「如果你们想知道真相，一切都始于格陵兰。」他更直白表示，「我们想要格陵兰，他们不愿意给，我就说『拜拜』。」

