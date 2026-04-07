游日注意 | 埼玉县名店强硬规定 吃拉面不准滑手机 网上引发2派论战

日本埼玉县春日部市拉面名店「煮干乱舞」，因禁止顾客吃拉面时滑手机引发热议。支持者认为店家规定有理，反对者却认为管太多。

煮干乱舞于1月30日在社交平台X发文公告：「用餐中禁止使用智能手机，违者将被要求离场、恕不退款。」不过，等待餐点时滑手机，或者替拉面拍照，则不在此限。

煮干乱舞图文规客人用餐时禁止使用智能手机。X@niboshiranbu

店家希望顾客能趁面条最美味的时机享用。煮干乱舞官网

店内招牌为小鱼干高汤搭配容易泡软的细面。X@niboshiranbu

连续9年入选百名店拉面

煮干乱舞连续9年入选「食べログ百名店拉面EAST」，招牌为小鱼干高汤搭配容易泡软的细面。

店家起初温馨提醒「用餐中请尽量避免使用手机」，希望顾客能趁面条最美味的时机享用。

店家盼最美味时机享用

但仍有顾客一边吃面，一边观看影片，甚至有人将智能手机直接放在调味料罐上，产生衞生疑虑，老板川田雄一因而采取强硬措施。

川田雄一说：「最难过的还是不得不立规矩这件事，我其实很不想这样做。」

网民看法两极

随著《富士电视台》节目「Live News イット！」4月1日报道，这项不寻常的规定在社交媒体上掀起论战。

这项规定在X引发两极反应，一些网民批评规定太强硬而无法接受，但也有不少人力挺店家，「这是大家都要用的东西，确实需要体谅吧！」、「既然是店规守规矩就好了，不喜欢就别来」、「难道连吃拉面的时间都不能忍耐吗？」