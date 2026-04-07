打造日本餐饮王国 SUKIYA创办人离世 终年77岁

日本餐饮巨头Zensho Holdings周二（7日）公布，创办人兼会长小川贤太郎6日因心肌梗塞离世，终年77岁。小川于1982年创立Zensho，带领旗下牛丼连锁品牌すき家（SUKIYA）崛起，并透过强势领导与积极并购，将集团发展成与吉野家并列的日本外食龙头之一。

小川于1948年出生于石川县，年轻时曾就读东京大学，之后中途退学，并进入吉野家工作。1980年吉野家陷入经营危机后，小川于1982年创业，在横滨市开设「すき家」1号店，正式开启其餐饮事业版图。

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SUKIYA是日本著名牛丼连锁品牌。Google Maps

名古屋一家SUKIYA。美联社

鸟取一间分店的Google评论中，有顾客留言称，在店内的味噌汤中发现「老鼠尸体」。Google

横滨创业 打造最大牛丼连锁品牌

2003年日本爆发疯牛症危机导致美牛进口受阻，小川果断决定改采澳洲牛肉，此举成功稳定供应，并扩大市占率，令SUKIYA成为日本最大牛丼连锁品牌，奠定集团的领导地位。

随著SUKIYA经营步上轨道，小川进一步推动多元化经营，陆续将家庭餐厅Coco’s、丼饭与乌龙品牌Nakau纳入旗下，并于2002年创立回转寿司品牌Hama Sushi，2023年再取得 Lotteria股份，跨足汉堡市场。

曾爆食安风波 味噌汤惊现「老鼠尸体」

不过，集团经营期间也曾面临争议，包括2014年因深夜与清晨时段「单人值班」制度引发外界批评，以及2025年接连爆发异物混入事件的食安风波，包括鸟取一间分店的Google评论中，有顾客留言称，在店内的味噌汤中发现「老鼠尸体」，并附上惊悚照片，震惊不少网民。

在小川主导下，Zensho事业规模持续扩大。集团截至2025年3月的会计年度，合并营收首度突破1万亿日圆，成为日本国内首家达到此门槛的外食企业。集团旗下全球门市已达1万5419间，员工总数接近20万人。

交棒次子 退居幕后

小川已于2025年6月将社长职务交棒给次子小川洋平，自己则转任会长，退居幕后持续支持集团的经营决策。

Zensho表示，小川的葬礼将以家族葬形式举行，之后另行举办告别会，让各界人士前往致哀。