伊朗局势 | 特朗普最后通牒届满前 安理会将表决霍尔木兹海峡议案 中国反对动武

联合国安理会预计周二（7日）表决「保护霍尔木兹海峡商航安全」议案，具有否决权的中国反对授权动武，草案几经修改，内容已大幅淡化，且不具法律约束力。

表决预定于美东时间周二上午11时（香港时间晚上11时）进行，距离美国总统特朗普威胁伊朗同意协议，否则将面临对其核电厂和桥梁遭炸毁的最后期限仅9小时。

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特朗普已警告，若伊朗未能在设定限期内达成协议并开放霍尔木兹开峡，伊朗会「被摧毁」。新华社

伊朗已实质关闭能源动脉霍尔木兹海峡，国际油价也因此飙涨。路透社

安理会将表决霍尔木兹海峡议案。路透社

特朗普已警告，若伊朗未能在设定限期内，即周二晚上8时达成协议并开放霍尔木兹开峡，伊朗会在一场历时4小时的空袭中「被摧毁」。自美国与以色列于2月底对伊朗发动攻击以来，伊朗已实质关闭能源动脉霍尔木兹海峡，国际油价也因此飙涨。

议案删除所有明确授权动武条款

联合国安理会年度轮任主席国巴林主导霍尔木兹海峡议案，在协商过程中，为避免中国、俄罗斯等反对，已经多次修订版本。根据路透社所见最新版本，目前已删除所有明确授权动武的条款。

新草案明文指出：「强烈鼓励有意使用霍尔木兹海峡商业航道的国家，协调采取与实际情况相符的防御性措施，以确保该海峡航行安全」。

协调采取防御性措施

文中指出，包括「护航货轮与商业船只」，同时也支持「阻吓任何阻碍或关闭霍尔木兹海峡航运的行为」。

外交官指出，经过「淡化」的议案，过关的机会高，但仍有不确定性，因为根据规定，在安理会15个成员国中，决议案必须至少9票赞成，并且5个常任理事国，即英国、中国、法国、俄罗斯及美国，都不行使否决权的情况下。

巴林最早在2日提出的草案，原拟授权「一切必要防御手段」来保护商业航运，这获波斯湾阿拉伯国家及美国的支持，但在3日和4日的会议中，草案的表决程序一再延迟。巴林已先删除具有约束力的强制执行条款。

王毅吁尽快达成停火

中国反对授权动武的提议，称这会「令非法的无差别动武合法化，势必造成局势升温，引发严重后果」。中国外交部部长王毅5日与俄罗斯外长通话后表示，中国愿意继续在安理会中与俄罗斯合作，并努力协助让中东局势降温。

王毅指出，要根本解决霍尔木兹海峡问题，是尽快达成停火。