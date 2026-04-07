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遭伊朗拘留日本公民获释 传为NHK分社社长

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更新时间：10:06 2026-04-07 HKT
发布时间：10:06 2026-04-07 HKT

日本共同社周二（7日）引述政府消息人士报导，自1月以来遭伊朗拘留的一名日本公民已经获释。此人相信是日本广播协会（NHK）德黑兰分社社长川岛进之介。日本内阁官房长官木原稔其后证实一名日本公民已在伊朗获释。

这将是继上月日本政府宣布1名公民获释后，第2宗日本公民在伊朗获释的案例。木原稔表示，日本驻伊朗大使馆已确认，一名于1月20日被伊朗当局拘留的日本公民于当地时间4月6日获释。伊朗大使在该名公民获释后直接会见该人，并确认其身体健康。

位于德黑兰的埃文监狱恶名昭彰，专门关押政治犯。路透社
位于德黑兰的埃文监狱恶名昭彰，专门关押政治犯。路透社

1月20日被捕  送往政治犯监狱

媒体先前报道，NHK分社社长川岛进之介1月20日被捕后，被送往一所以关押政治犯闻名的埃文监狱（Evin Prison）。暂时不清楚川岛被指控的罪名。

当时日本政府发言人对外证实，当天确实有一名日本公民遭拘留，但拒绝透露更多细节。NHK当时也婉拒置评，强调「以员工安全为最优先考量，现阶段没有任何可以回应的内容」。

保护记者委员会（CPJ）称，川岛于1月20日被伊斯兰革命卫队逮捕，并于2月23日被转移至埃文监狱第7监区，并要求伊朗方面立即释放川岛以及其他因工作原因被拘留的记者。

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