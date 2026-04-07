伊朗局势 | 批泄密者危害美军营救飞行员 特朗普：记者不说来源就抓去坐牢

美军一架F-15E双座战斗轰炸机上周五（3日）在伊朗伊斯法罕上空遭防空系统击落，一名飞行员失踪，引发国际高度关注。美国特种部队其后展开救援行动，成功救出该名机员。不过有媒体抢先曝光该名飞行员在伊朗失踪一事，白宫正全力追查泄密者。总统特朗普扬言，若撰写有关报道的记者拒绝交代消息来源，就准备被抓去坐牢。

据悉，美军该架F-15E Strike Eagle战机在伊朗西南部被击落，机上2名飞行员紧急弹射逃生，其中一名飞行员很快被找到，另一人则在山区躲避追捕长达一天以上。报道中也详细描述这次的救援行动，美方派出数百名特种部队与大量军机，同时中央情报局也参与其中，透过散布假消息，误导伊朗。

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特朗普扬言，如果撰写这篇失踪飞行员的记者拒绝交代消息来源，将面临牢狱之灾。新华社

美军一架F-15E双座战斗轰炸机上周五在伊朗伊斯法罕上空遭防空系统击落。美联社

F-15E飞行员失踪事件引发国际高度关注。美联社

伊朗展示被击落的美军战机残骸。路透社

白宫正全力揪泄密记者

特朗普在记者会上指出，「因为泄密者泄露消息，让这项行动变得困难许多。我们正极力寻找那个泄密者。如果写这篇报道的人不说出来，他就会去坐牢。我们必须找到那个泄密者，因为那是一个心理有病的人。」

特朗普强调，揭露第2名失踪飞行员的消息，令美军营救机员的努力变得更为复杂，因为惊动了伊朗人，并促使他们试图抢先找到该名飞行员。

伊朗4军官抗美军阵亡

据伊朗法尔斯通讯社周一（6日）援引伊朗军方声明报道，伊朗陆军4名军官前一天在伊斯法罕省南部对抗美军搜救行动的过程中身亡。

声明说，当地时间5日凌晨，伊朗军队在与美军交战中，使用一枚肩扛式导弹击中一架美军飞机，随后遭到美军其他飞机攻击，最终导致包括一名准将、一名上校在内的4名军官阵亡。

伊朗武装部队哈塔姆安比亚中央总部发言人称，美军试图在伊斯法罕省南部一处废弃机场「开展所谓营救行动」，但因伊朗武装力量及时介入，该行动以「彻底失败」告终。

德黑兰：搜救飞行员恐为骗局 实为窃取浓缩铀

伊朗外交部则表示，美军近日在伊朗执行的飞行员搜救行动可能只是掩护，这场任务实际上是要窃取伊朗的浓缩铀。

伊朗军方说，他们击中数架据称执行这场任务的美国军机，导致这些飞机必须「紧急迫降」伊朗中部的伊斯法罕省，美方也被迫对一开始遭击落的军机进行猛烈轰炸。

伊朗外交部发言人贝卡伊指出，美方要搜救的飞行员据称位于伊朗南部的科吉卢耶-博韦艾哈迈德省，但其所在位置距离美军试图或希望降落的伊朗中部地区相距甚远，因此「丝毫不应排除这可能是一场为了窃取浓缩铀的欺敌行动」。