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孟加拉麻疹疫情大爆发 一个月内百童病逝

即时国际
更新时间：09:40 2026-04-07 HKT
发布时间：09:40 2026-04-07 HKT

南亚国家孟加拉爆发麻疹疫情 ，迅速蔓延，一个月内约有100名儿童死于疑似麻疹，恐为该国近几十年来最致命的麻疹疫情。当局周日启动紧急疫苗接种计划应对。

紧急为120万童接种疫苗

卫生署数据显示，孟加拉已证实有17宗麻疹死亡病例，另有113例疑似死亡病例，大部分为儿童，并有超过7500宗疑似感染病例。当局周日启动紧急接种计划，在30个乡镇推行，目标群体覆盖逾120万名6个月至5岁大的儿童。联合国儿童基金会表示，今次行动会优先考虑未完成常规接种、风险较高的幼童，重点关注人口稠密的首都达卡和难民聚集地科克斯巴扎尔难民营。

孟加拉有1.7亿人口，人口密集。当局一直为9个月及以上大的婴幼儿提供常规麻疹疫苗接种。但卫生官员指今次疫情中约三分之一感染者不足9个月大，他们未符合常规接种年龄，因而也最令人担忧。当局表示，孟加拉每4年会举行一次特别麻疹疫苗接种计划，但自2020年以来一直未能如期进行。先是受新冠疫情影响，其后又因政治局势及疫苗采购问题而延误。

去年孟加拉经历政局动荡，前女总理哈西娜被示威者推翻，之后由临时政府接手，今年2月才完成新政府选举。

可引发肺炎等并发症

麻疹是一种由麻疹病毒引起的急性出疹性呼吸道传染病，主要经呼吸道飞沫和气溶胶传播。感染者在接触病毒后一到两周内会出现高烧、咳嗽、流涕、眼睛发红、流泪、皮疹等征状，病情严重时可引发肺炎等并发症甚至死亡。

世卫组织估计，2024年全球约有9.5万人死于麻疹，大多数是五岁以下儿童。世卫组织指，现无针对麻疹的特效疗法，接种疫苗是抵御病毒最佳方式。

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