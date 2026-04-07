伊朗局势｜特朗普：若周二晚不达成协议 四小时内可摧毁所有桥梁和发电厂

美国总统特朗普与国防部长赫格塞斯在白宫举行记者会时表示，美国已拟定计划，若伊朗在美东时间周二晚上8点前未同意全面重新开放霍尔木兹海峡，美军可在四小时内摧毁伊朗的所有桥梁和发电厂。

协议须包括霍峡自由通行

特朗普称：「我们已有计划，依靠我们军队的力量，到明晚12点，每座伊朗桥梁和发电厂都将彻底摧毁——燃烧、爆炸、永远无法再用，我是说彻底拆除。这一切如果我们想做，可以在四小时内完成。但我们并不希望那发生。」

特朗普此前已给伊朗设定截止期限，要求在周二晚前重新开放霍尔木兹海峡，否则将面临「地狱般的打击」，他重申最后期限不会延长。特朗普在记者会上重申，任何与伊朗达成的协议都必须包括霍尔木兹海峡的石油自由通行。

国防部长赫格塞斯表示，美军今天将对伊朗进行自行动开始以来最大规模的打击，并警告若伊朗不全面重新开放海峡，明天的攻击可能更加猛烈。路透社

特朗普在记者会上重申，任何与伊朗达成的协议都必须包括霍尔木兹海峡的石油自由通行。路透社

他批评伊朗此前提出的结束战争方案，包括区域冲突终止、霍尔木兹安全通行协议、重建及解除制裁等内容，称其是「重要一步」，但「仍不够好」。

若不重开海峡攻击将更猛烈

国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，随著霍尔木兹海峡截止期限临近，美军今天将对伊朗进行自行动开始以来最大规模的打击，并警告若伊朗不全面重新开放海峡，明天的攻击可能更加猛烈。