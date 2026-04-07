伊朗局势｜特朗普：美军155架机展开历史性救援 「欺敌行动」误导敌军救机员

美国总统特朗普周一在白宫举行记者会，详细讲述美军在伊朗对美军飞行员的救援行动。他形容此次行动是「历史性行动」，并透露美军采取一切必要措施，确保「英勇战士安全回家」。

飞行员藏身山区 监控摄像机追踪

路透社报道，特朗普指这次救援行动代号为「Dude 44 Bravo」，战机被击落后飞行员躲藏于伊朗山区，并成功避开伊朗军方的搜索。他不断向更高地势移动以增加被救机会，美方透过监控摄像机追踪飞行员行踪。特朗普形容此次救援「如大海捞针」。

特朗普称，参与救援的美军人数达数百人，目的包括防止伊朗先行找到飞行员。中央情报局局长拉特克利夫（John Ratcliffe）称，CIA实施「欺敌行动」，使伊朗误以为飞行员身处其他地点，最终在周日早晨将飞行员成功救出。

他形容此次行动是「历史性行动」，并透露美军采取一切必要措施，确保「英勇战士安全回家」。路透社

特朗普补充，该飞行员使用紧急应答器定位，首次讯息为「上帝是仁慈的」。参谋长联席会议主席丹·凯恩（Dan Caine）表示，该飞行员为被击落F-15的「后座人员」，求生意志是整个救援行动成功的关键。

两运输机陷入沙地被炸毁

此次第二次救援行动规模空前，特朗普指美军共出动155架飞机，包括4架轰炸机、64架战斗机、48架空中加油机、13架救援机及其他各型飞机。他还指出，两架陷入沙地的运输机在行动中被炸毁。

特朗普表示，自行动开始以来，美军已在过去37天内执行超过1万次作战飞行，打击超过13,000个目标。他指出，上周在伊朗被击落的F-15是此次行动中首架被敌方击落的有人驾驶飞机。

对于媒体提前披露第二名飞行员被困消息，特朗普表示，美国当局正在追查泄密者身份，并警告媒体公司必须交出泄密者，否则将面临法律制裁。他强调，伊朗在消息公开前并不知情，这使得救援行动「更加艰难」。

此外，特朗普声称美军行动顺利，甚至可能在一夜之间击垮整个伊朗。他表示：「整个国家可以在一夜之间被摧毁，而那一夜可能就是明晚。」