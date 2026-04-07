伊朗局势｜特朗普设周二最后期限 指伊朗提案「意义重大」 批反战美国人愚蠢

美国总统特朗普周一在白宫向记者表示，他为伊朗设定的周二达成协议的最后期限「不可更改」，不太可能再次延长。他同时指出，伊朗对美方提出的停战方案「意义重大」，但还不够好。

反战民众「是愚蠢的」

特朗普在白宫南草坪举行的复活节儿童彩蛋活动中对记者表示：「他们提出了一个方案，这是一个重要方案，一个重要步骤，但仍不够好。」他指，美国对伊朗采取行动的核心目标，是防止其拥有核武器。对于有美国民众反对对伊朗开战，他直言这些人「是愚蠢的」，并称自己仍获得支持。

特朗普称美国正「摧毁」伊朗，并再次威胁攻击桥梁及发电厂等基础设施，警告若伊朗不让步，「将什么都没有」，并暗示可能采取更严厉手段。针对批评者指出攻击民用发电设施可能构成战争罪，特朗普回应说：「我不担心这个。你知道什么才是战争罪吗？拥有核武器。」

美国总统特朗普周一在白宫向记者表示，已为伊朗设定最后期限，要求对方在周二前重新开放霍尔木兹海峡。路透社

特朗普表示，这场持续五周的冲突若伊朗「按规定行事」，可能很快结束，「他们必须做某些事情。他们知道，我认为他们一直在以诚意谈判。」

特朗普：若由我决定将夺取石油

谈及石油资源时，特朗普表示，如果由他作主，美国将掌控伊朗石油，但认为美国民众可能无法理解这一举措。他又指，尽管部分美国民众希望撤军回国，但仍倾向继续行动，同时声称会「更好地照顾伊朗人民」。

特朗普又指，伊朗政府最新派出的官员，似乎「不像那些在空袭中丧生的人那么激进」。他说：「我们认为他们实际上更聪明。」

对于战事发展，他表示美国「有很多选择」，甚至可以立即撤出，但强调美方仍希望「完成这件事」，并再次重申伊朗不得拥有核武。

他又为自己早前在社交平台使用粗俗字眼辩护。他表示：「只是为了表达我的重点」，并补充称这类语言「大家以前都听过」。