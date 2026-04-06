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AI照骗｜59岁女议员执相变易谷 自认冻龄「似儿子女友」遭政党开除

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更新时间：21:00 2026-04-06 HKT
发布时间：21:00 2026-04-06 HKT

很多人拍照觉得不修过图就不能见人，参与选举更是要求专业照。近日荷兰政坛爆出一宗因使用人工智能（AI）修图引发的争议。现年59岁的鹿特丹市议员赖希曼（Patricia Reichman），因过度使用AI技术美化竞选宣传照，导致照片像是变了另一个人，引发舆论质疑，最终其遭所属政党「宜居鹿特丹」开除。

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鹿特丹59岁女议员执相变易谷遭政党开除。 X@XaldwinSealand
鹿特丹59岁女议员执相变易谷遭政党开除。 X@XaldwinSealand

荷兰媒体报道讽刺地指出，从宣传照来看，赖希曼几乎可被误认为「全球最年轻的59岁女性之一」，甚至比许多标榜「冻龄」的美魔女们更夸张。

赖希曼使用生成式AI工具，对官方候选人照片「执相」，整体效果宛如年轻约30岁，几乎无法辨识为同一人，引发社会广泛讨论与批评。

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面对外界质疑，赖希曼坚称没有造假。她说，只是因为社区报纸刊登的照片解析度过低，才用网上工具提升画质，她在声明中表示：「那确实是我的照片。我正在服用药物所以现在看起来有点不一样。」

「我正在服药那确实是我」

她还说：「不过，我的确看起来比实际年龄年轻得多。我和儿子一起出门的时候，人们都以为我是他女朋友。我经常听到别人说我看起来比实际年龄年轻很多。」

她所属政党「宜居鹿特丹」出面，承认照片明显经过数码加工。政党要求她辞去公职，但遭到拒绝，最终党方主动将其开除，以平息争议。

 

 

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