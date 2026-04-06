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南韩庆典｜小食档血肠连包装丢入汤里煮 网民忧：塑胶微粒汤

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更新时间：15:51 2026-04-06 HKT
发布时间：15:51 2026-04-06 HKT

南韩民众投诉节庆摊贩做法离谱！在釜山举行的「莲提古坟梦幻庆典」，有民众发现小食档竟将血肠连包装袋直接拿去蒸、煮，引发热议。

该庆典于本月3日至5日举行，以国定历史遗址莲山洞古坟群为卖点。

网民发现南韩节庆小食档将血肠连胶袋包装放入汤。 Threads
网民发现南韩节庆小食档将血肠连胶袋包装放入汤。 Threads

网民发现南韩节庆小食档将血肠连胶袋包装放在蒸炉上。 Threads
网民发现南韩节庆小食档将血肠连胶袋包装放在蒸炉上。 Threads
涉事小食档，蒸炉和汤里都可以看到橙红色包装袋。 Threads
涉事小食档，蒸炉和汤里都可以看到橙红色包装袋。 Threads

有南韩6日在社交平台Threads发帖，可见摊贩在加热传统小吃血肠时，没有拆掉包装就直接放上蒸锅、丢入鱼饼汤里，不少人看了瞠目结舌。

虽然整包放进热水里是产品本身允许的加热方法之一，但若如其他食物一起熟，在加热过程中可能会溶出环境激素或微塑胶，可能对人体造成危害。

有网民说：「就如梦幻庆典的名字一样，确实梦幻」、「我们不在地区庆典买食物吃的理由」、「明目张胆地那样管理食物，难道理是连做错了都没有意识到吗」、「是融化塑胶、融化环境的圣浴」。

今年2月，南韩江原特别自治道太白市第33届太白山冰雪节也发生类似事件，有摊贩用热汤泡胶樽米酒，市政府接获举报后迅速拆除摊位。

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