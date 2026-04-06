伊朗局势｜特朗普爆粗要求重开霍尔木兹海峡 遭批「幼稚又令人尴尬」

美国总统特朗普于复活节周日透过社交媒体向伊朗施压，威胁若伊朗不重新开放霍尔木兹海峡，将于周二针对其发电厂和桥梁采取军事行动。其在社交媒体用上粗口言词，就被多方批评，形容「幼稚且令人尴尬」。

粗言秽语发文警告伊朗

路透社报道，特朗普在Truth Social发文写道：「周二将是伊朗的发电厂日与桥梁日，两者合而为一，将前所未有！」并在文中使用粗俗语言警告伊朗：「他X的把海峡开放，你们这些疯狂的混蛋（Open the FXXXin' Strait, you crazy bastards），否则你们将活在地狱里，看著吧」最后还附上「赞美真主」字句。特朗普接受《华尔街日报》访问时又指，「如果他们在周二晚上之前不采取行动，他们的发电厂将不复存在，桥梁也将不复存在。」

随后，特朗普补充了一个更精确的时限：「周二，美东时间晚间8点！」若对应德黑兰当地时间，即为周三凌晨3时30分。白宫并未对此作出回应。

特朗普在社交媒体帖文爆口「他X的把海峡开放」。

特朗普威胁若伊朗不重新开放霍尔木兹海峡，将于周二针对其发电厂和桥梁采取军事行动。路透社

特朗普粗口帖文即惹起多方不满。民主党参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）在社交平台X上说：「美国，复活节快乐。当你们前往教堂与亲朋好友欢聚庆祝时，美国总统却在社交媒体上像个疯子一样胡言乱语。」「他威胁要犯下战争罪行，并疏远盟友。这就是他，但这并非我们。我们的国家值得更好的。」



弗吉尼亚州民主党参议员凯恩（Tim Kaine）亦批评特朗普的帖文内容，「这一切都令人尴尬且幼稚，这些人试图装出一副趾高气扬、强硬的样子，而我们在这场战争中看到的，却是本届政府缺乏计划，缺乏清晰的逻辑。」



特朗普先前在社交媒体称，被救出的第二名飞行员「重伤」，且是「备受尊敬的上校」。他在接受NBC《Meet the Press》采访前表示，「这次搜救堪称复活节奇迹，过去从未在如此危险的敌方领土上成功过。」

他在接受Fox News采访时称，伊朗正在谈判，可能周一达成协议；若未达成，他将「夺取伊朗石油」。在接受ABC News采访时，特朗普表示战争应在数天而非数周内结束，但若未结束，「我们将炸毁整个国家」，几乎没有任何选项被排除。特朗普还宣布将于周一在白宫椭圆办公室与美军举行新闻发布会。