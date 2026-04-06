伊朗局势｜伊副总统狠批特朗普「停留石器时代」 斥以战争为由削民生开支

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗第一副总统阿雷夫 （Mohammad Reza Aref）在社交平台发文，批评美国总统特朗普（Donald Trump）以牺牲本国民生福祉为代价威胁他国，形容其「仍停留在石器时代」。

牺牲人民福祉威胁他国的人

阿雷夫指出，特朗普以战争为由，声称无法兼顾美国民众的「幼儿照顾和医疗保障」，同时却威胁摧毁伊朗的发电厂及桥梁。他表示：「一个以牺牲本国人民福祉来威胁他国的人，仍然停留在『石器时代』。」他强调，伊朗选择另一条发展道路，即使在外部压力下，仍会持续推动国家建设。

伊朗议会议长加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）同日亦在社交媒体发文，批评特朗普的鲁莽行为正将美国拖入「地狱」，令每个家庭都深受其害，并指整个中东地区将因特朗普执意听从以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）而陷入战火。

特朗普日前表示美国政府无法同时兼顾日托及医疗等社会服务，「我们正在打仗，没法照顾日托服务」。路透社

据美联社报道，特朗普本周曾表示军事开支为优先事项，并指美国政府无法同时兼顾日托及医疗等社会服务，「我们正在打仗，没法照顾日托服务」。

特朗普其后于社交平台再度向伊朗施压，要求其开放霍尔木兹海峡，并威胁若不遵从，伊朗将「活在地狱中」。他更称「4月7日将是伊朗的发电厂日和大桥日」，暗示可能对相关基础设施发动猛烈攻击。