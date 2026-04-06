Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势｜伊副总统狠批特朗普「停留石器时代」 斥以战争为由削民生开支

即时国际
更新时间：00:05 2026-04-06 HKT
发布时间：00:05 2026-04-06 HKT

据伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗第一副总统阿雷夫 （Mohammad Reza Aref）在社交平台发文，批评美国总统特朗普（Donald Trump）以牺牲本国民生福祉为代价威胁他国，形容其「仍停留在石器时代」。

牺牲人民福祉威胁他国的人

阿雷夫指出，特朗普以战争为由，声称无法兼顾美国民众的「幼儿照顾和医疗保障」，同时却威胁摧毁伊朗的发电厂及桥梁。他表示：「一个以牺牲本国人民福祉来威胁他国的人，仍然停留在『石器时代』。」他强调，伊朗选择另一条发展道路，即使在外部压力下，仍会持续推动国家建设。

伊朗议会议长加利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）同日亦在社交媒体发文，批评特朗普的鲁莽行为正将美国拖入「地狱」，令每个家庭都深受其害，并指整个中东地区将因特朗普执意听从以色列总理内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）而陷入战火。

特朗普日前表示美国政府无法同时兼顾日托及医疗等社会服务，「我们正在打仗，没法照顾日托服务」。路透社
特朗普日前表示美国政府无法同时兼顾日托及医疗等社会服务，「我们正在打仗，没法照顾日托服务」。路透社

据美联社报道，特朗普本周曾表示军事开支为优先事项，并指美国政府无法同时兼顾日托及医疗等社会服务，「我们正在打仗，没法照顾日托服务」。

特朗普其后于社交平台再度向伊朗施压，要求其开放霍尔木兹海峡，并威胁若不遵从，伊朗将「活在地狱中」。他更称「4月7日将是伊朗的发电厂日和大桥日」，暗示可能对相关基础设施发动猛烈攻击。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
6小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
6小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
4小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
17小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
21小时前
郑丽文个人背景在内地网络成热话，与丈夫返云南祭祖照曝光。微信公众号「茶苑路拾贰号」
郑丽文访陆︱彝族背景成热话 与丈夫返云南祭祖旧照曝光︱多图
即时中国
7小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
5小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
2小时前
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
01:19
李道瑜酒后摔倒脑出血致死终年58岁 凭《古惑仔》「陈耀」成名 23年客串《一舞倾城》成遗作
影视圈
16小时前