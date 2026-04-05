伊朗局势｜以军司令承认低估真主党实力 或最终需与伊朗达成某种协议

以色列国防军（IDF）北部司令米洛少将承认，2024年地面行动后，以军对真主党军事能力造成的损害评估过高。米洛在以色列12频道新闻播放的录音中表示，真主党目前仍能对以色列北部社区发动攻击，显示以军过去的评估与现实存在「差距」。

《以色列时报》报道，米洛周二会见北部基布兹米斯加夫阿姆居民时表示，对上月以色列国防军炮击误杀60岁居民莫斯科维茨一事深表歉意，承担责任，并强调「这不应该发生」。

以军司令称，真主党目前仍能以色列对北部社区发动攻击，显示以军过去的评估与现实存在「差距」。路透社

他指，虽然真主党火箭仍未以「非常大量」发射，多数目标仍是以军部队，但在逾越节期间对以色列的密集火力袭击显示，真主党仍持有数百个发射器及数万枚火箭，超出以军先前评估。

在另一段录音中，米洛对美以联合对伊朗的军事行动能否推翻伊朗政权表示怀疑。他指出：「我认为这场战争不会以推翻伊朗政权收场；尽管局势动荡，它仍然稳定，可能最终需要达成某种协议。」