大懵警留低整袋枪枝弹药在伦敦市长家门外 5人调职受查

英国伦敦警方正在紧急调查负责保护市长简世德（Sadiq Khan）的武装警员如何将一袋枪枝遗留在他的家门外。伦敦警察厅周五晚间发表声明称，5名警员已被调离前线职务，将进行调查。

据《太阳报》报道，这批武器包括一把MP5半自动冲锋枪、一把格洛克手枪、电击枪和弹药。武器装在一个袋里，由一对情侣发现并通知伦敦警察厅。

鹰架工人格里菲斯（Jordan Griffiths）告诉该报，他的女友在路边发现了这个袋子，且在发现内容物后感到「震惊」。他说：「我简直不敢相信自己的眼睛，并拍了一些照片作为我们发现的证据。」「我打电话给警察，告诉他们我的发现，几分钟内他们就赶来取回了枪枝。」

警方的专业标准局正在审查事件经过，并确认5名警员已被调离前线职务。声明说：「我们正在紧急审查此事件的情况，并意识到它可能引起的担忧。」「在现阶段，据信该袋子是在公众发现前不久被执勤警员放错了地方。」

市长发言人表示，警方「现在必须采取一切措施，确保此类事件不再发生。」