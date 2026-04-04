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俄乌战争｜俄罗斯国库空虚 普京要寡头富豪捐钱 开战以来首次

即时国际
更新时间：20:28 2026-04-04 HKT
发布时间：20:28 2026-04-04 HKT

俄乌战争迈入第5年，俄罗斯国库日益空虚。据外媒报道，俄罗斯总统普京周四（2日）亲自会见国内金融精英及富豪寡头，罕有地直接要求捐款，以支撑国家战时经济。

据《纽约邮报》报道，普京会面时表示，尽管目前面临极大经济困境，「俄军仍将持续战斗，直到夺取顿巴斯（Donbas）地区全境为止」。

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消息人士透露，这是自开战以来，普京首次直接开口向企业大亨要钱。目前已有部分富豪表态响应，例如亿万富翁克里莫夫（Suleiman Kerimov）据传已承诺捐出超过12亿美元（约94亿港元）。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）随后证实，会中有参与者「主动」提出拨款支持国家，普京对此「表示欢迎」。他进一步解释，俄罗斯许多商界领袖认为，其事业成功与国家密不可分，因此视之为「责任与义务」。

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上调增值税率 曾征「暴利税」

俄罗斯的财政赤字，正随着战事升级而持续扩大。数据显示，俄国去年的国防预算大幅增长42%，但卢布汇率则持续走低。为了筹措军费，克里姆林宫去年已将增值税税率上调2%至22%，预计未来3年内，将从中小企业身上榨取约74亿美元（约580亿港元）。

此外，俄罗斯经济发展部长列舍特尼科夫（Maxim Reshetnikov）周四进一步表示，继2023年对大型企业征收10%的一次性「暴利税」后，政府今年正考虑再次加税。

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