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日本虐老｜49岁家暴男因「电视插错线」发飙 胶袋勒死75岁母

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更新时间：17:47 2026-04-04 HKT
发布时间：17:47 2026-04-04 HKT

日本神奈川县川崎市惊传逆子弑母案！一名49岁男子因不满同居的75岁老母亲「插错电视线」导致电视无法收看，竟当场将老母亲推倒在地，并用胶袋缠颈将其勒死。男子随后自行报案，但老妇送院后宣告不治。警方指出，这名男子曾多次被通报对母亲施暴，惜最终未阻止悲剧发生。

神奈川县警高津署表示，案发于当地3日晚上约9时30分，发生在49岁疑犯朴馆隆（Hounokidate Takashi）位于川崎市高津区沟口的自家公寓内。

据悉，当时其75岁母亲朴馆惠子抱怨「电视打不开」，朴馆隆发现母亲将连接线插错位置，双方因此爆发争执。过程中，朴馆隆不仅将母亲推倒在地下，更随手抓起胶袋缠颈勒紧。随后朴馆隆意识到出事，当晚11时左右拨打119自首，声称「母子发生纠纷」。救护人员赶抵现场将朴馆惠子送医，未几被宣告死亡。

承认施暴辩称「无意杀人」

朴馆隆坦承施暴，但否认有杀人意图。警方最初以杀人未遂罪名将其现行犯逮捕，在确认朴馆惠子死亡后，将罪名更改为杀人罪，并进一步调查详细犯案经过。

警方透露，早在2022年4月及2025年4月，邻居就曾因听见死者家中传出惨烈的争吵声而报警。警方当时判断为虐老案，已通报市政府。朴馆惠子2025年受虐时，曾被安排进入临时收容所，但她仍根据个人意愿搬回老家与儿子同住，未料最终竟命丧于儿子手中。

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