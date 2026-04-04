伊朗局势｜特朗普想延长战事？突放豪言：再给一点时间，打开霍峡大赚一笔！

美伊战争踏入第34天，战火仍未如美方预期般落幕。美国总统特朗普周五（3日）透过社交平台发放讯息，声称只要「再多一点时间」，美军便能轻易打通被封锁的全球能源命脉——霍尔木兹海峡，更扬言届时能攫取石油「大赚一笔」，有关言论与日前大相迳庭，随即触动国际能源市场及政坛神经。

称海峡将成「大喷油井」 外界质疑清场进度受阻

特朗普在美东时间3日上午发文，语气充满战胜者的姿态：「只要再给一点时间，我们就能轻松打开霍尔木兹海峡、拿到石油，还能大赚一笔。这对全世界来说，会不会像是一场『大喷发』（gusher）？」

美国总统特朗普周五（3日）透过社交平台发放讯息，声称只要「再多一点时间」，美军便能轻易打通被封锁的全球能源命脉——霍尔木兹海峡。路透社

特朗普这番「大赚一笔」的言论引发各界侧目。路透社

为迫使德黑兰重回谈判桌，美军近日采取极端手段，炸毁了伊朗卡拉季市（Karaj）的标志性公路大桥。

这番「大赚一笔」的言论引发各界侧目。美国有线电视新闻网（CNN）指出，特朗普的立场多次变更，早前曾批评依赖该航道的盟友应自行承担巡逻责任，美国不再援手，如今却又暗示美方将独揽控制权。此外，特朗普早前曾称战事将在2至3星期内结束，现时改口称「再给一点时间」，令外界质疑美军清理海峡及应对伊朗反击的进度是否已较预期落后，甚或有意延长战事。

炸毁地标大桥逼和 无视战争罪警告

为迫使德黑兰重回谈判桌，美军近日采取极端手段，炸毁了伊朗卡拉季市（Karaj）的标志性公路大桥。特朗普将大桥崩塌的画面视作施压筹码，警告伊朗若不尽快达成协议，国家将一无所有。尽管有国际法专家警告，针对民用基础设施的攻击可能触犯战争罪，但特朗普显然并未理会。

受特朗普强硬表态影响，国际油价持续走高。各国正焦急观望这条占全球五分之一原油供应的咽喉要道何时能恢复通行，以缓解能源危机。

伊朗强硬反击：海峡将对美以长期关闭

针对特朗普的挑衅，伊朗方面的回应依然火药味十足。伊朗军方警告，将展开「更具毁灭性、范围更广」的报复性攻击，并明确表示霍尔木兹海峡将对美国与以色列长期关闭。

随著美军 F-15E 战机被击落及 A-10 攻击机在救援中坠毁，波斯湾的局势已陷入全面失控的边缘。特朗普口中的「大喷发」究竟是财富红利，还是引发更大规模区域战火的导火线，全球正拭目以待。