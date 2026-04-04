伊朗局势｜传美军再折损一战机！A-10攻击机遭炮火伏击坠毁

美伊开战满月，波斯湾空域爆发激烈空战。继美军一架 F-15E「打击鹰」战机周五（3日）在伊朗境内被击落坠毁后，美媒引述美国官员证实，另一架前往支援的 A-10「雷霆二式」攻击机亦不幸遇袭，最终在科威特境内坠毁。德黑兰当局则悬红 100 亿伊朗土曼（约 47 万港元），利诱民众生擒下落不明的美军机师。

A-10支援搜索遇袭 迫降科威特机师弹射逃生获救

美国《纽约时报》及全国广播公司（NBC）引述军方消息指，该架 A-10 攻击机当时正为失事的 F-15E 执行搜救掩护任务，提供近距离空中支援。期间，A-10 遭到伊朗防空系统拦截及火网攻击，机身受损后勉强飞入科威特领空。

消息指，该机唯一一名机师最终被迫弹射逃生，并已成功获救，战机则坠毁。A-10战机与F-15E战机的坠毁时相近。

与此同时，其后两架参与搜救的 UH-60「黑鹰」直升机亦遭到伊朗袭击，造成部分士兵受轻伤。

伊朗开价$47万悬红 寻找失踪机师下落

目前外界最关注的是失事 F-15E 两名机师的下落。美军表示已寻获其中一人并送院救治，但另一人仍去向不明。伊朗官方显然不愿放过这枚「外交筹码」，半官方通讯社 ISNA 报道，伊朗西南部科吉卢耶-博韦艾哈迈德省省长已发布正式命令：「任何能交出该名美国机师的人，将获得 100 亿伊朗土曼（折合约 47 万港元）的重赏。」

F-15E 与 A-10 双双折损 美军空权面临严峻考验

有报道指，今次连环损兵折将，暴露出美军在伊朗防空网络前的挑战。A-10 攻击机主要设计用于对地打击及支援装甲部队，防护力强；而双座位的 F-15E 则兼顾空优及对地攻击，是次失事令美军在伊朗境内的侦察及打击能力或会受挫。