涩谷十字路口有人泼液点火 50余岁男子事后到警署自首

日本东京涩谷十字路口发生火灾，当地晚上9时许，有人将液体洒在路面上，然后点火。一名50多岁男子随后向警察局自首，目前东京警视厅正在调查此事。

东京警视厅接到110紧急报警电话，表示有人在涩谷区道玄坂的十字路口，从胶樽倒出液体，然后用打火机点燃。火势蔓约1平方米的区域，警察赶到现场用灭火器将火势扑灭，无人员伤亡报告。

涩谷十字路口男子泼液点火后逃逸。 X@Physical_milkaq

涩谷十字路口男子泼液点火后逃逸。 X@Physical_milkaq

涩谷十字路口男子泼液点火后逃逸。 X@Physical_milkaq

涩谷十字路口男子泼液点火后逃逸。 X@Physical_milkaq

犯人点火后逃离现场，东京警视厅调查之际，一名50多岁男子到警局自首，称「我刚刚放火烧了十字路口，所以就来了这里」。

日本放送协会（NHK）记者于当地晚上9时半抵达现场，十字路口附近弥漫着烧焦的气味，现场散落疑似灭火剂的白色粉末状物质。消防员正在用扫帚和簸箕清理。

虽然是周五晚上，人潮密集，但现场有警员指挥交通，并未发生重大混乱。

一位在现场的男子说：「一切都发生在瞬间。」

一名大学三年级男学生，事发时正在十字路口，他说：「红灯亮起的瞬间，火就烧起来了。感觉他们好像立刻就点火了⋯⋯我经常经过这里，但还是很惊讶，因为我以前从来没见过路边冒火。」

涩谷十字路口长期有监控摄影机拍摄，画面显示事发时，男子冲出马路中心就用液体画出一条大曲线，然后点火，但地上的液体似乎只有部分着火。路上车来车往，并无特别停下。

一名网民在靠近火头位置的车上拍摄，火舌目测约半架车那么高，司机还拍下疑犯的身影，他头戴白帽、背上黑色大背包，身穿灰棕色间条长袖上衣及蓝色裤子，离开火头经过几架车跑向人群逃逸。