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人口第一大国｜印度展开人口普查 近百年来首登录种姓惹争议

即时国际
更新时间：20:04 2026-04-03 HKT
发布时间：20:04 2026-04-03 HKT

印度4月起展开分两阶段进行的人口普查，是时隔15年的人口普查，也是自1931年来首次全面登录种姓人口。

《今日印度》报道，这次人口普查分两阶段进行，第一阶段于今年4月1日至9日，搜集印度民众的住屋状况、家庭生活设施、资产等资讯；第二阶段将于2027年2月进行，届时将搜集每个印度人包括社经地位、教育程度、迁徙情况、生育率、种姓等基本资料。

民众上网填问卷+普查员考察

今次是印度首次以全数码化方式做人口普查，要求民众在规定时间内，利用智能手机或电脑连上指定网站，回答33个问题。当局也会投入约300万名普查专员，花1年时间入户实地调查。

印度展开人口普查。 美联社
印度展开人口普查。 美联社

新德里电视台（NDTV）报导，包括印度总统穆尔穆（Droupadi Murmu）、副总统拉达克里希南（C.P. Radhakrishnan）、总理莫迪（Narendra Modi）等人，都已完成相关登录，莫迪也在X平台呼吁民众尽快完成相关作业。

在第一阶段的人口普查中，民众需要回答的问题包括：饮用水主要来源和供应情况、照明来源、厕所可用性和类型、主要烹饪燃料是桶装液化石油气还是管线天然气、使用笔记型还是桌上型电脑、使用一般电话还是智能手机、拥有哪种交通工具等。值得注意的是，问卷中会特别要求民众提供可通讯的手机号码，作为人口普查相关讯息传递使用。

时隔近百年再次纪录种姓

将在明年进行的第二阶段人口普查，将会对民众的种姓做普查。印度于1881年到1931年遭英国殖民时，曾对种姓做过普查，印度独立后，除表列种姓、表列部落外，并未对种姓做过普查，因此这将是印度首次在全国各地，全面登录种姓资讯。

印度展开人口普查，一名穆斯林女子查询她的人口普查登记。 美联社
印度展开人口普查，一名穆斯林女子查询她的人口普查登记。 美联社

在印度，人口普查并不是简单的统计学和经济民生问题，而是敏感的政治问题。印度人口普查的数据，将深刻地影响到不同群体和地方的利益分配问题，而此次莫迪政府在人口普查时加入了种姓的统计，打开了「潘多拉的盒子」，民众担心统计种姓到底会提升弱势群体的地位，还是会进一步加剧社会分裂。

协助弱势还是增加分裂？

莫迪所领导的印度人民党过去一直反对在人口普查中加入种姓统计，称这将加深印度的社会分裂。如莫迪在2023年表示：「有人试图在选举中借种姓使国家分裂。于我而言，印度只有4个种姓：妇女、青年、农民和穷人。」

不过，他的态度在2025年发生了彻底改变。印度人民党传统上依赖高种姓与城市中产支持，但其核心选民基础仅占印度人口的15%。在2024年大选中，该党在比哈尔邦等关键选区因忽视低种姓诉求而遭遇「滑铁卢」，在国会中失去简单多数席位。比哈尔邦的2023年地方普查显示，该邦弱势种姓占比高达63%。分析人士认为这是莫迪政府在种姓普查上态度大转弯的原因。

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