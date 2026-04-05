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伊朗局势｜美国扬言退出北约实际点操作？由总统vs国会提出恐掀法律战

即时国际
更新时间：09:00 2026-04-05 HKT
发布时间：09:00 2026-04-05 HKT

美国自1949年与加拿大及欧洲国家结盟，签下《北大西洋公约》，同意相互防御以应对外部威胁。美国总统特朗普不满美国军费负担最多，近年威胁盟友提高国防支出，在伊朗战争中又不获盟友支持，怒斥北约是「纸老虎」屡提退出，美国可以说退就退吗？若落实会遭遇哪些挑战？

相关新闻：特朗普签令美国退出66个国际组织 中国外交部：美国退群已不是新闻

北约条款怎么说？

北约由欧洲国家、美国和加拿大成立于1949年，旨在应对苏联袭击的风险。1949 年《北大西洋公约》第13条规定，任何一方均可在向美国政府发出一年通知后退出，美国政府随后将「退出通知」通知其他政府。但成立至今未曾有成员国退出。

美国宪法有何规定？

宪法规定，总统有权在参议院建议和同意的情况下缔结条约，前提是参议院 100名议员中三分之二同意。但条文没有提及如何退出条约。

美国法律怎么说？

2023年，美国国会通过《2024年国防授权法案》修正案，并由时任民主党总统拜登签署成为法律。该案内是禁止任何美国总统暂停、终止、谴责或退出美国建立的北约，除非退出得到100名参议院三分之二多数的支持。该案同时规定，美国不得将资金用于退出北约。

特朗普怎么说？

特朗普多年来一直严厉批评北约。2020年在他的第一个任期内，司法部法律顾问发表意见认为，总统——而非国会——拥有退出条约的专属权力

国会研究服务处2026年2月的一份报告指出，若此问题在法庭上提出，行政部门可以引用上述意见，并辩称《2024年国防授权法案》修正案违宪。

接下来会发生什么事？

根据国际法，如果条约允许退出，并且该国遵守退出程序，国家元首通常有权退出条约。

如果这个问题若最终在美国呈上法庭，重点将包括确定谁有资格来挑战退出的决定。美国最高法院的保守派多数经常做出对特朗普有利的裁决。

专家：重点是承诺

专家分析认为，关键在于缺乏承诺，而不是任何法律。前国务院官员、现任战略与国际研究中心欧洲、俄罗斯和欧亚项目主任伯格曼（Max Bergmann）说：「如果总统和军队不致力于北约和欧洲安全，那么我认为国会实际上无能为力来阻止这种情况。」

特朗普上任后，已让美国退出了66个国际组织、《巴黎气候协定》、《跨太平洋伙伴关系协定》 （TPP），以及由奥巴马政府签署的《伊朗核协议》等。

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