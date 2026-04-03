缅甸军政府领袖敏昂莱当选总统 以文人身分延续统治

缅甸国会宣布，前军政府领导人敏昂莱当选总统。这位前武装部队总司令于5年前发动武力政变夺权，今后将以文人身分持续掌权。

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法新社报导，缅甸上下议院今天在首都奈比都（Naypyidaw）举行总统遴选，候选人有3位，69岁敏昂莱（Min Aung Hlaing）以巨大优势领先。一名国会官员在计票结束后表示，议员共投下584张选票，敏昂莱获得429票。国会议长昂林兑（Aung Lin Dwe）宣布：「敏昂莱大将当选总统。」

曾获颁诺贝尔和平奖的昂山素姬自2021年初被捕以来遭拘留至今。AP

敏昂莱2021年推翻缅甸民主政府、拘禁民选领袖昂山素姬（Aung San Suu Kyi）并解散其政党。去年12月至今年1月，缅甸在军政府的主导下举行国会选举，当时已被批不合法有欠公平，只是军政府府靠「选举」披上文人外衣。针对这场选举，所有批评及抗议均被禁止，叛军控制地区也没有举行投票。

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路透社报道，分析人士将军方「权力交接」由敏昂莱出任总统视为「战略转向」，目的是巩固他身为名义上文人政府领袖的权力、争取国际认可并保护军方既得利益。