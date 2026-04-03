特朗普取消经CBP One入境移民合法身份 联邦法官裁定要恢复

美国一名联邦法官裁定，特朗普（Donald Trump）政府必须恢复数十万名移民的合法身份。这些移民是透过拜登政府时期推出的「CBP One」手机应用程式合法入境，特朗普上任后国土安全部撤销了他们的合法身分，法官认定此举为非法。

特朗普大举驱逐非法移民。美联社

政策反转 移民一夜变非法

在拜登政府时期，超过90万名移民使用「CBP One」应用程式。拜登政府试图利用CBP One系统鼓励移民放弃以偷渡方式进入美国，申请人经此系统预约面谈，经过短暂扣留后即可获释，后续申请人道主义假释或其他形式的移民救济，并可申请临时工作许可。

这些人算是经合法渠道进入美国。然而，总统特朗普上任后便立即终止了CBP One程式，所有面谈预约失效，合法的假释身分也全部取消。国土安全部随后将该应用程式变成「CBP HOME」，转而处理相关人员的遣返事宜，并敦促使用者自行遣返，否则面临被寻找、逮捕及强制遣返的风险。 国土安全部去年向大量使用CBP One应用程式的移民发出通知，内容写着「是时候离开美国了」。

法官裁定政府行为非法

美国麻省联邦地区法院法官巴勒斯（Allison Burroughs）于周二裁定，「假释终止超出了该机构的法定权限，并违反了其自身规章中规定的程序」。

这项裁决涵盖了所有透过拜登时代途径进入美国的移民，潜在影响人数可能高达数十万。预计特朗普政府很可能对这项裁决提出上诉。