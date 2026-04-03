12吨朱古力失窃 | KitKat设追踪器 号召消费者助寻失物

瑞士食品巨擘雀巢（Nestle）旗下朱古力品牌KitKat一辆载有12吨KitKat的货车在欧洲运送途中失窃。KitKat在社交平台X上表示，公司已建立追踪器，希望消费者协助寻回失窃的朱古力。消费者只需扫描每条朱古力棒上独一无二的批次编码，即可追踪被盗商品。

获10万个赞 引发网上热议

KitKat追踪器公告在X上获得近10万个赞，在网上引发热议。追踪器说明，消费者将商品背后的8位数序号输入追踪器中，就可以知道自己买到的商品是不是失窃的KitKat。雀巢表示，如果消费者输入到被窃的商品序号，追踪器将会有明确指示应如何通报Kitkat公司。

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KitKat发公告，吁消费者助寻失物，引发热议。X@KITKAT

KitKat12吨朱古力失窃事件成为热话。美联社

被窃的商品是F1造型的Kitkat。路透社

KitKat证实有12吨、约40万包的商品遗失。法新社

由于公告发布时间是4月1日，不少网民怀疑这是宣传手法或是愚人节玩笑。不过KitKat特别强调并非宣传或整人手法，是真的有12吨商品失窃，同时也在贴文下方回复网民，证实有12吨、约40万包的商品遗失。

F1造型Kitkat被盗

被窃的商品是F1造型的Kitkat，运送的货车从意大利中部出发，目的地为波兰，原定在途中多国分送朱古力。雀巢并未透露货物具体失踪地点。

KitKat警告称，失窃事件或会导致商店货架上KitKat朱古力短缺，消费者在复活节前可能难以买到心仪的朱古力产品。