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传特朗普考虑再换阁员 美媒点名商务部长及FBI局长

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更新时间：12:53 2026-04-03 HKT
发布时间：12:53 2026-04-03 HKT

美国《大西洋》月刊及政治新闻网站Politico周四引述消息人士透露，白宫正积极讨论把联邦调查局（FBI）局长帕特尔（Kash Patel）、陆军部长德里斯科尔（Daniel Driscoll）以及商务部长卢特尼克（Howard Lutnick）等多名高官革职，但总统特朗普尚未作出最终决定。

在此之前，国土安全部长诺姆（Kristi Noem）及司法部长邦迪（Pam Bondi）已遭解职，报道指特朗普现时考虑进一步调整内阁。除了上述高官外，劳工部长查韦斯－德雷默（Lori Chavez-DeRemer）也被点名。

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传特朗普不满处特尼克。美联社
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联邦调查局（FBI）局长帕特尔亦遭点名。路透社
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陆军部长德里斯科尔地位可能不保。美联社
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劳工部长查韦斯－德雷默传出婚外情。路透社
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据报特朗普曾对卢特尼克和查韦斯-德雷默表达不满与失望。

特朗普政府一名知悉内阁动态的不具名官员告诉Politico：「他（特朗普）很生气，他可能会调整人事。」

涉爱泼斯坦丑闻 处特尼克岌岌可危

其中卢特尼克的去留常成为华府茶余饭后话题，这位华尔街大亨是特朗普老友，但在白宫内少有其他盟友，长久以来一直有传言说他官位岌岌可危。

批评者认为这位商务部长作风强势，容易引发争议，他经常向特朗普提出一些不成熟的构想，最终需要其他人收拾善后。他今年较早前因名字出现在淫媒富豪爱泼斯坦（Jeffrey Epstein）相关文件中而面临两党呼吁下台的压力。 

另一名资深官员表示，这波潜在高层人事异动聚焦于特朗普认为「表现欠佳或引起太多负面关注」的内阁成员。

劳工部长传婚外情 工作时饮酒

查韦斯-德雷默先前因被控工作时饮酒、与保安人员发生婚外情等丑闻受到劳工部督察长调查。此外，督察长还在调查她的幕僚是否不当利用官方活动为她安排私人行程。

被点名人士的去留目前尚未作出最终决定，特朗普过去也曾考虑开除下属，随后又放弃。
 

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