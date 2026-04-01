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美国F-35战机内华达州堕毁

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更新时间：10:26 2026-04-01 HKT
发布时间：10:26 2026-04-01 HKT

据美国媒体报道，一架美军F-35型隐形战斗机当天在内华达州拉斯维加斯市以北坠毁，飞行员弹射逃生。

美国内利斯空军基地 （Nellis Air Force Base）媒体部门在一封电子邮件中告诉当地电视台，事故发生在当地时间周二（3月31日）印第安斯普林斯镇东北约40公里处，位于受控空域以及内华达试飞训练区这一受限制的联邦区域内。

该架战机在中午前后曾报告出现操控异常。飞行员弹射后被搜救人员找到，据称有轻微伤势。

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