游日注意｜北海道今日起开征「住宿税」 札幌旅客每晚最高须付1,000日圆

北海道政府宣布，由明日（4月1日）起正式开征「住宿税」，凡入住当地酒店、旅馆及民宿的旅客，均须按房价支付额外税项。值得留意的是，除了北海道厅征收的税额外，包括札幌市在内的18个地区亦会另行课税，意味部分热门旅游点的旅客将面临「双重征税」。

双重征税制度 札幌市税额最高

根据新制，北海道政府将住宿税分为三个等级：房价未满2万日圆征收100日圆；2万至5万日圆征收200日圆；5万日圆以上则征收500日圆。

然而，若旅客入住札幌市等另行课税的地区，税额将会叠加。以札幌市为例，市府对5万日圆以下的住宿划一征收200日圆，5万日圆以上则收500日圆。两项税款相加后，入住札幌高档酒店的旅客每晚最高须支付1,000日圆税金。

日本北海道政府由今日(4月1日)起征收「住宿税」，入住当地酒店和民宿的旅客因应房价，须支付100日圆至500日圆税率。Alamy 示意图

根据新制，北海道政府将住宿税分为三个等级。Alamy示意图

若旅客入住札幌市等另行课税的地区，税额将会叠加。Alamy示意图

北海道政府及札幌市住宿税率一览（每人每晚计）：

每晚房价（日圆） 北海道厅税额 札幌市税额 总计住宿税 未满 20,000 100 日圆 200 日圆 300 日圆 (约15港元) 20,000 至 未满 50,000 200 日圆 200 日圆 400 日圆 (约20港元) 50,000 或以上 500 日圆 500 日圆 1,000 日圆 (约50港元)

新制涵盖民宿 学生校外教学可获豁免

新税项不限于传统酒店及旅馆，入住民宿（Airbnb等）的旅客同样受到监管。不过，为了支持教育活动，凡属学生校外教学或以教育为目的之住宿行程，均可获豁免征收。

旅宿业忧负担增加 税收将拨入观光基金

随着新制即将实行，北海道各地旅宿业者正忙于向预约旅客发出通知。有酒店业者表示，担心在办理入住手续时需额外说明及收费，会增加前线员工的工作负担。

北海道政府预计，住宿税每年可带来约45亿日圆（约2.2亿港元）税收，这笔款项将拨入专门基金，与一般政府收入分开处理。首年（2026年度）预计扣除行政经费后，将拨出约25亿日圆（约1.23亿港元）作为补助金，发放予观光业者以提升旅游服务质素。