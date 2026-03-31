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Celine Dion宣布重返舞台 9月起巴黎开10场演唱会 艾菲尔铁塔亮灯打气

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更新时间：14:44 2026-03-31 HKT
发布时间：14:44 2026-03-31 HKT

法裔加拿大乐坛天后Celine Dion周一在58岁生日当天宣布重返舞台，将于9月和10月在巴黎举行10场演唱会。她形容这是生命中最好的礼物，已经做好充分准备。她宣布将回归的消息，令全球歌迷振奋。巴黎知名地标艾菲尔铁塔也亮灯为她打气。

患SPS致肌肉痉挛 一度无法唱歌

Celine Dion在2022年12月透露，自己患上罕见的神经系统疾病僵硬人症候群（SPS），导致严重的肌肉痉挛，令她无法唱歌，最终取消世界巡回演唱会，并暂停演艺事业。直至2024年巴黎奥运开幕式，她再次公开亮相，在艾菲尔铁塔献唱。

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她说自己目前状态很好，身体不错，已经可以唱歌甚至跳舞，感谢所有人支持，亦急不及待地想再次和歌迷见面。她将于9月12日开始在巴黎La Defense Arena举行10场演唱会，演出为期5周。

感谢歌迷祈祷及支持

Celine Dion在IG上表示：「在过去几年，每一天我都能感受到你们的祈祷和支持，你们的善良和爱；即使在我最艰难的时刻，你们也一直陪伴著我。我非常想念你们，这让我想起了我的生日。所以今年，我收到了人生中最棒的礼物。」

消息一出后，巴黎艾菲尔铁塔点灯为她打气，以投影文字写下「Celine Dion」，以及多国文字的「巴黎，我准备好了！」

专辑销售逾2.6亿张

Celine Dion的演唱生涯中销售超过2.6亿张专辑，并赢得5座格林美奖，其中2座是1997年史诗电影《铁达尼号》中的热门歌曲《My Heart Will Go On》。

周一，她告诉粉丝，尽管多年未在舞台上演出，她仍感受到他们的支持。她说：「即使在我最艰难的时刻，你们也一直陪伴著我。你们以我无法形容的方式帮助了我，我真的很幸运有你们的支持。」

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