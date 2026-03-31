访白宫对「自动签字笔照片」大笑嘲讽拜登？ 高市早苗：误解︱有片

日本《每日新闻》报道，首相高市早苗周一（30日）出席参议院预算委员会会议时，回应其早前访问美国的一段引发争议的影片。外界解读高市在参观白宫「总统荣誉走廊」（The Presidential Walk of Fame）时嘲讽美国前总统拜登。

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高市表示，「这太不可思议了，如果外界是这样理解的话，那太遗憾了」，强调这并非她的本意。



环球网报道，当地时间3月20日，美国白宫在社交媒体上发布了高市早苗访美影片。画面显示，高市在白宫经过「总统荣誉走廊」时，对著代表拜登「自动签字笔照片」时大笑，还用手指指向该照片。

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美国总统特朗普为了讽刺拜登，用「自动签字笔照片」替代了拜登的照片。



3月30日，在野党议员指高市当日的行径旨在嘲讽拜登。高市则解释这是误解：「在历代总统的肖像中，突然出现了一张并非肖像的照片，我当时非常震惊，就在想『这是个什么情况』？」她还强调说，「我对有贡献于强化日美同盟的历任美国总统都抱有敬意」，否认自己有任何贬低拜登的意图。

