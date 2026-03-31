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伊朗战争开销 | 白宫：特朗普有意吁阿拉伯国家埋单

即时国际
更新时间：10:20 2026-03-31 HKT
发布时间：10:20 2026-03-31 HKT

美国对伊朗发动「史诗怒火行动」（Operation Epic Fury）已进入第5周，白宫新闻秘书莱维特（Karoline Leavitt）周一表示，总统特朗普有意呼吁阿拉伯国家承担美国对伊朗军事行动的费用，并称这是特朗普自己的一个想法。

莱维特在新闻简报会上被问及对伊朗战争由谁埋单时，并提到1990至1991年波斯湾战争期间，科威特、沙特阿拉伯与阿联酋曾负担大部分费用，莱维特表明，特朗普正考虑敦促阿拉伯领袖提供支援。

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白宫新闻秘书莱维特指特朗普正考虑敦促阿拉伯领袖支援攻伊军费。新华社
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伊朗战争已踏入第5周，期间伊朗多次袭击杜拜。美联社
伊朗战争已踏入第5周，期间伊朗多次袭击杜拜。美联社
阿联酋等波斯湾国家多次遭伊朗袭击。美联社
阿联酋等波斯湾国家多次遭伊朗袭击。美联社

曾分担波斯湾战争大部分费用

莱维特强调，她不会抢先替特朗普表态，但这确实是特朗普的构想之一。

她说：「我认为这是总统相当有兴趣号召他们去做的事。我知道这是他的构想之一，我认为大家很快会听到他对此有更多表态。」

对伊军事行动料日花10至20亿美元

据多家专业机构估算，美军对伊军事行动每日耗资在10亿至20亿美元（78亿至156亿港元）之间。外媒引述消息报道，美国官员透露与伊朗战争的首6天支出已超过113亿美元（883亿港元）。

莱维特指出，美国对伊朗的军事行动正「按计划进行」，美方仍维持军事行动将持续「4到6周」的说法。

她称，目前伊朗已同意20艘油轮通过霍尔木兹海峡，「我们预计接下来几天将宣布再增加20艘油轮」，并称「这是美伊之间正在进行直接和间接谈判的结果」。

白宫促伊朗尽快与美达协议

莱维特敦促伊朗尽快同美国达成协议，称特朗普已设定4月6日作为伊朗同美国达成协议的最后期限，「这一时间只剩几天了，让我们拭目以待」。

特朗普3月26日在其社交平台Truth Social发文，宣布将对伊朗能源设施的「摧毁」行动推迟10天，期限延至美国东部时间4月6日晚上8时。
 

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